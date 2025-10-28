長興三利多 大搶 AI 財

長興（1717）迎三大利多，大啖AI財。長興確定入列行政院「矽光子國家隊」，成為首波企業名單中唯一上榜的化工業者，預計以其封裝膠材產品助攻台鏈，並同步躋身矽光子概念股。

長興也是全球乾膜光阻劑龍頭，此前市場傳出，日本化工大廠旭化成（Asahi KASEI）恐中斷向部分客戶供應感光型聚醯亞胺（PSPI），引發供應鏈緊張。法人預期，長興有望收獲轉單效益。

近期市場更傳出，日本化工大廠來台找合作夥伴，並點名長興是潛在對象之一。長興昨日未回應，僅表示未來營運進度以11月將召開的法說會為準。

長興近日也傳切入台積電CosWos先進封裝製程供應鏈，首度拿下台積電訂單。長興更與永光參與3D IC先進封裝製造聯盟，是首波會員名單中唯二化工企業。

行政院籌組「矽光子國家隊」，傳經濟部已完成相關規劃，近日將向政院報告，預期四年投入29億元預算，目標在2028年達成供應鏈自主、研發環境建置、技術研發與人才培育等三大目標。目前傳出的廠商名單中，長興是唯一名列其中的化工企業，顯示其封裝材料技術備受肯定。

長興已推出晶圓級液態封裝材料EI-6042，應用於3D IC先進封裝技術。法人指出，長興旗下先進封裝產品，已擊敗日商，首度取得台積電CoWoS先進封裝材料訂單，預計2026年量產。