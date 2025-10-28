快訊

拓凱接單 估年增雙位數

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

碳纖維複材大廠拓凱（4536）表示，今年各產品中在球拍、安全帽及其他類中剎把手與電子元件等訂單穩定向上，預估將有雙位數增長，本季展望審慎樂觀。

至於自行車產品，拓凱表示，終端市場庫存去化也已到谷底，等待市場需求恢復信心；飛機椅背產品受限國際兩大飛機製造商空巴及波音，因整體航空供應製造鏈尚未恢復正常，影響出貨需求，但預期將逐漸好轉，醫療產品也持續保持穩定。

此外，拓凱營運總部，預計明年第1季進駐中科后里園區，正式成為科學園區廠商。

拓凱董事長沈文振將於11月3日，在國立台北科技大學舉辦新書「以5微米連結世界」發表會，這本新書記錄沈文振和拓凱寫下碳纖維傳奇的故事與心路歷程。

沈文振用直徑5微米的碳纖維和自主研發的樹脂配方，打造多元複合材料，應用於網球拍、自行車架、高階安全帽、醫療床板及航太零組件，榮登五個全球第一。拓凱前三季合併營收73.34億元、年增7.5%，為歷史同期次高。上半年因第2季有匯損影響，致稅後純益8.09億元，較去年同期略減2.1%，每股純益為8.22元。

川湖告陸廠侵權 將上訴

伺服器滑軌龍頭川湖（2059）昨（27）日公告，先前對中國大陸的泛亞電子工業（無錫）有限公司提出專利侵權訴訟獲得勝訴，但...

可成買庫藏 投入4.5億元

金屬機殼廠可成（2474）昨（27）日公告已買回自家股票2,245張，本次買回股份總金額4.51億元，平均每股買回價格2...

台達電、光寶科 獲力挺

AI持續發展之下，功率不斷上升，電源供應器已成為市場關注焦點，摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，AI資料中心電源解決方...

PCB 鏈升級 五台廠躍贏家

隨載板尺寸不斷放大、多層數趨勢，以及M9高速傳輸材料的準備上線，法人表示，高速傳輸帶來PCB供應鏈的升級大浪潮。看好銅箔...

華擎旗下工業電腦廠 東擎2026年營運會更好

華擎旗下工業電腦廠東擎科技（7710）將在今（28）日登錄興櫃。該公司受惠工業電腦需求回溫，加上獲得歐美大型品牌客戶的雲...

矽統本業轉盈 15年首見

聯電集團旗下IC設計廠矽統（2363）營運出現大轉機，昨（27）日公布第3季營業利益1.07億元，不僅扭轉上季本業虧損窘...

