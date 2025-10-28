拓凱接單 估年增雙位數

碳纖維複材大廠拓凱（4536）表示，今年各產品中在球拍、安全帽及其他類中剎把手與電子元件等訂單穩定向上，預估將有雙位數增長，本季展望審慎樂觀。

至於自行車產品，拓凱表示，終端市場庫存去化也已到谷底，等待市場需求恢復信心；飛機椅背產品受限國際兩大飛機製造商空巴及波音，因整體航空供應製造鏈尚未恢復正常，影響出貨需求，但預期將逐漸好轉，醫療產品也持續保持穩定。

此外，拓凱營運總部，預計明年第1季進駐中科后里園區，正式成為科學園區廠商。

拓凱董事長沈文振將於11月3日，在國立台北科技大學舉辦新書「以5微米連結世界」發表會，這本新書記錄沈文振和拓凱寫下碳纖維傳奇的故事與心路歷程。

沈文振用直徑5微米的碳纖維和自主研發的樹脂配方，打造多元複合材料，應用於網球拍、自行車架、高階安全帽、醫療床板及航太零組件，榮登五個全球第一。拓凱前三季合併營收73.34億元、年增7.5%，為歷史同期次高。上半年因第2季有匯損影響，致稅後純益8.09億元，較去年同期略減2.1%，每股純益為8.22元。