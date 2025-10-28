創新板行銷 影片上線

台灣資本市場的創新腳步從未停歇，臺灣證券交易所昨（27）日啟動創新板（tib）新篇章，展現持續推動制度創新與支持產業發展的決心。首波影片以極簡構圖與神秘氛圍呈現一道閃耀影像，象徵創新能量的萌發與突破，也為創新板揭開新篇章序幕。

證交所表示，創新不僅是制度上的改革，更是一種引領未來的精神，讓企業能被看見、讓潛力能被實現、讓台灣的創新能量持續成長。

為強化市場競爭力與吸引國際資金，證交所再次鬆綁創新板及外國企業上市制度措施，包括採行一般板交易制度、縮短集保期間、調整保薦規範與董事結構要求等，讓制度更貼近國際實務，並兼顧投資人權益保護。

同時，透過「亞洲創新籌資平臺」推動，整合多元板塊資源與產業資源，聚焦半導體、人工智慧、智慧製造、綠能環保、生技醫療及次世代通訊等前瞻新經濟產業。

證交所強調，透過制度精進，不僅能吸引更多創新企業登場，也讓國際投資人看見台灣在亞洲創新版圖中的關鍵位置。

創新不僅是制度的革新，更是一種全民共享的行動力。證交所特別以創意行銷方式，啟動「猜猜創新板神秘嘉賓」限時活動，邀請民眾以行動參與創新浪潮。

活動期間，只要按讚證交所官方臉書及於留言區標註兩位好友並分享，即可參加抽獎活動，有機會獲得AirPods Pro 2與超商禮券等豐富獎項。活動即日起至11月7日（五），得獎名單將於11月11日（二）公布。證交所期望透過這場互動，讓大眾在輕鬆有趣的過程中，感受創新精神如何延伸至日常生活。

當光影交錯，一抹閃耀劃破黑幕，象徵創新的初現，也代表台灣新經濟力量的萌芽。證交所表示，這股創新能量正是創新板新篇章的核心精神。未來，創新板將持續協助更多企業以創新姿態登上國際舞台，讓世界看見台灣的創新實力。這光影，是台灣創新力量的象徵，邀請全民一同參與、共同見證，台灣創新，正一步步嶄露頭角。