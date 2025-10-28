快訊

可成買庫藏 投入4.5億元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

金屬機殼廠可成（2474）昨（27）日公告已買回自家股票2,245張，本次買回股份總金額4.51億元，平均每股買回價格200.9元。

可成日前宣布實施庫藏股，總計最高擬買回3.15萬張股票，占整體股份5.05%，買回區間125.5至277.5元；截至目前為止，可成已買回庫藏股5,875張。

可成受大環境因素影響，今年業績表現平淡，前三季營收142.96億元，年增6.3%；其中，第3季營收48.55億元，季減4.5%、年減5.1%。

展望未來，可成認為，第3季因應美國關稅提前拉貨，致旺季不旺，第4季原先認為AI PC與Win 10換機潮將推動業績，但近期因關稅、匯率與晶片短缺等因素，對下半年轉趨審慎保守。

可成強調，隨著客戶新舊機種交替、晶片短缺影響客戶量產速度，公司後續將密切關注關稅談判進展、客戶與產品出貨節奏與市場終端需求變化，將會保守因應風險。

