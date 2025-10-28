川湖告陸廠侵權 將上訴
伺服器滑軌龍頭川湖（2059）昨（27）日公告，先前對中國大陸的泛亞電子工業（無錫）有限公司提出專利侵權訴訟獲得勝訴，但對賠償金額不滿意，因此，決定提出上訴。
川湖表示，該公司查獲CIS商標的滑軌，經技術比對，滑軌產品結構落入川湖的專利權利要求保護範圍。經查，泛亞電子工業（無錫）有限公司係CIS商標之擁有人。因此，川湖在去年9月27日提告泛亞電子工業（無錫）有限公司侵害該公司專利權，案件經江蘇法院受理，已獲得勝訴判決，但該公司對於賠償金額仍不滿意，將依法提起上訴。
川湖先前表示，公司從2000年轉型做伺服器，到2021至2022年疫情期間累積3,000多個專利，有將近500多個工程師日以繼夜開發新型專利，努力不容抹煞，賺的是該賺的智慧財產權的錢。至於輝達GPU伺服器從2023年開始投入，整合所有資源投入AI世代，2024年底GPU新平台GB200一經推出，川湖努力在業界推動創新，獲得全世界客戶依賴、信任，財報表現就是最好成績。
川湖9月營收15.07億元，再創新高，月增3.58%，年增83.35%，今年前九個月營收125.51億元，為同期新高，年增78.51%。川湖第3季營收43.68億元，持續改寫新猷，季增3.29%，年增69.5%。法人預估，川湖第3季獲利可望挑戰新高。
