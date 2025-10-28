豐興廢鋼、型鋼開平盤
豐興（2015）昨（27）日新盤價，國內廢鋼基價平盤，鋼筋基價每公噸下跌200元，型鋼平盤，但市場對廢鋼價格不同調，台南大廠威致與易昇宣布廢鋼跌300元，以降低原料成本，鋼廠減產機率提高。
法人表示，國內鋼筋交易低迷，隨著經濟景氣蕭條，短期市況回溫的機率不高，加上大陸鋼筋同樣頻創新低價，預期豐興、海光、威致、東鋼等國內上市電爐煉鋼廠祭出減產救市的可能性愈來愈高。
豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情變化不大。美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼未報價，美國貨櫃廢鋼持平以每公噸300美元交易，澳洲鐵礦砂由每公噸103.3美元漲至104美元。
昨天豐興業務會議拍板，本周新價廢鋼與型鋼平盤，鋼筋每公噸跌200元。但威致與易昇公告廢鋼將下跌300元，明顯與豐興不同調。
上市鋼廠主管說，鋼筋雖屬內需型產品，但兩岸鋼筋行情仍有比價效果。目前大陸華北逐漸進到秋冬季環保限產期，唐山開始執行限產措施，受到市場低迷擠壓，鋼廠利潤下滑，部分華東鋼廠生產鋼筋每公噸虧損約人民幣50元。
由於買氣不佳，大陸鋼筋需求年減約15%，而市場庫存年增達30%，在冬季需求轉弱的情況下，去庫難度加大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言