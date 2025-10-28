豐興廢鋼、型鋼開平盤

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

豐興（2015）昨（27）日新盤價，國內廢鋼基價平盤，鋼筋基價每公噸下跌200元，型鋼平盤，但市場對廢鋼價格不同調，台南大廠威致與易昇宣布廢鋼跌300元，以降低原料成本，鋼廠減產機率提高。

法人表示，國內鋼筋交易低迷，隨著經濟景氣蕭條，短期市況回溫的機率不高，加上大陸鋼筋同樣頻創新低價，預期豐興、海光、威致、東鋼等國內上市電爐煉鋼廠祭出減產救市的可能性愈來愈高。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情變化不大。美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼未報價，美國貨櫃廢鋼持平以每公噸300美元交易，澳洲鐵礦砂由每公噸103.3美元漲至104美元。

昨天豐興業務會議拍板，本周新價廢鋼與型鋼平盤，鋼筋每公噸跌200元。但威致與易昇公告廢鋼將下跌300元，明顯與豐興不同調。

上市鋼廠主管說，鋼筋雖屬內需型產品，但兩岸鋼筋行情仍有比價效果。目前大陸華北逐漸進到秋冬季環保限產期，唐山開始執行限產措施，受到市場低迷擠壓，鋼廠利潤下滑，部分華東鋼廠生產鋼筋每公噸虧損約人民幣50元。

由於買氣不佳，大陸鋼筋需求年減約15%，而市場庫存年增達30%，在冬季需求轉弱的情況下，去庫難度加大。

豐興 東鋼 美國

