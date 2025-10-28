樂威科退出泰國精品業

樂威科-KY（4154）昨（27）日宣布，旗下泰國子公司的「出租全部廠房」暨「全部停工案」，並將廠房分層對外出租，強化集團資產活化。據悉，樂威科僅在泰國有廠，此次關廠代表全面退出該行業。

對於該案，樂威科表示，鑒於精品市場需求萎縮，致使相關業務經營風險提升並影響本業獲利表現，經營團隊審慎評估後，基於維持集團財務健全與長期競爭力之考量，決議泰國子公司Raku Innovation Co., Ltd.全面退出精品金屬製造及代工業務並實施全廠停工。

樂威科說明，退出生產後，因其自有土地及廠房座落於曼谷珠寶工業城區內，地理位置優越，土地面積約4,200平方公尺，廠房為五層樓建築，各樓層面積約1,800平方公尺，並受泰國政府工業管理局管轄，享有多項稅務與外資企業優惠。

為提升資產運用效益，樂威科指出，公司決議將該廠房採分層方式對外出租，未來將以租金及管理費作為主要營收來源，以強化資產活化與現金流穩定性，公司將提請於12月臨時股東會審議通過後，依法辦理相關後續事宜。

展望未來，樂威科將轉型為投資控股集團，投資布局聚焦三大事業體，分別為智慧生醫事業部，其涵蓋醫療器材代理、通路經銷及保健品事業。其次，ESG事業部涵蓋能源工程及用戶端電表後儲能等永續能源領域。