快訊

多所學校十月還在徵老師…史上最嚴重師資荒 新國安危機

落實分級醫療…沒有轉診單直接跑醫學中心 明年恐需1200元

今晨新北石門19°C！北部大雨 東北季風一波波周五低溫再探1字頭

瑩碩抗痘膠囊 2026年搶市

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

瑩碩（6677）昨（27）日宣布，治療嚴重痤瘡（俗稱青春痘）藥品「敵痘軟膠囊」獲衛福部食藥署（TFDA）核發領證通知，為國內口服A酸（Isotretinoin）軟膠囊首家學名藥，藥品將於明年上半年正式鋪貨，搶攻市場需求持續成長的青春痘治療商機。

瑩碩表示，敵痘是與祥翊共同投資開發，由瑩碩負責劑型開發並為藥證持有者、祥翊則負責生產製造。台灣市場將交由皮膚科專業經銷商推廣，同時也正積極洽尋東南亞合作夥伴，著手布局海外市場。

瑩碩總經理顏麟權指出，本次敵痘拿下國內首發學名藥，是繼去年瑩碩的中國授權夥伴成功取得思覺失調藥物上市許可，今年與祥翊合作開發的肺纖維化P4學名藥完成中東市場經銷授權，同時也向台灣TFDA與美國FDA提交上市許可申請後，再度繳出一張漂亮的同業合作成績單。

學名藥 FDA 皮膚科

延伸閱讀

拜耳控貨、民眾憂缺藥 健保署揭這款藥市占率近16％

保瑞9月營收年減15% 要赴美發 ADR

47項藥品退出台灣！石崇良：將建立「統一控貨」機制防搶藥潮

47項藥品退出台灣！姜至剛保證不影響臨床用藥 修法要求通報缺藥

相關新聞

川湖告陸廠侵權 將上訴

伺服器滑軌龍頭川湖（2059）昨（27）日公告，先前對中國大陸的泛亞電子工業（無錫）有限公司提出專利侵權訴訟獲得勝訴，但...

可成買庫藏 投入4.5億元

金屬機殼廠可成（2474）昨（27）日公告已買回自家股票2,245張，本次買回股份總金額4.51億元，平均每股買回價格2...

台達電、光寶科 獲力挺

AI持續發展之下，功率不斷上升，電源供應器已成為市場關注焦點，摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，AI資料中心電源解決方...

PCB 鏈升級 五台廠躍贏家

隨載板尺寸不斷放大、多層數趨勢，以及M9高速傳輸材料的準備上線，法人表示，高速傳輸帶來PCB供應鏈的升級大浪潮。看好銅箔...

華擎旗下工業電腦廠 東擎2026年營運會更好

華擎旗下工業電腦廠東擎科技（7710）將在今（28）日登錄興櫃。該公司受惠工業電腦需求回溫，加上獲得歐美大型品牌客戶的雲...

矽統本業轉盈 15年首見

聯電集團旗下IC設計廠矽統（2363）營運出現大轉機，昨（27）日公布第3季營業利益1.07億元，不僅扭轉上季本業虧損窘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。