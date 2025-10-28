快訊

多所學校十月還在徵老師…史上最嚴重師資荒 新國安危機

落實分級醫療…沒有轉診單直接跑醫學中心 明年恐需1200元

今晨新北石門19°C！北部大雨 東北季風一波波周五低溫再探1字頭

保瑞報捷 美針劑廠量產

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

保瑞（6472）昨（27）日宣布，美國馬里蘭州針劑製造廠，已正式完成Groninger FlexPro 50隔離式注射瓶與預充填注射器生產線建置與啟用，並投入商業量產。

保瑞表示，此舉不僅進一步擴充其高效無菌填充最終段製程能力，更象徵保瑞在全球無菌製劑生產與CDMO領域再度邁出重要一步。

保瑞藥業表示，德國Groninger是全球知名的無菌製藥與化妝品自動化生產設備製造商，該公司以高精密、高潔淨度的充填與封裝系統聞名。這條全新產線採用其最新一代的隔離式生產技術，可在極高潔淨度的環境下進行藥物無菌充填，有效降低汙染風險、提升製程穩定性。

透過這項設備升級，保瑞能更靈活地生產各類注射劑型，包括預充填注射器（PFS）與注射瓶（Vials），以滿足全球客戶在品質、效率與法規遵循上的嚴格要求。

目前該產線已正式投入商業化量產，並服務多家國際合作夥伴，其中包括指標性製藥公司Accord BioPharma，該公司是Intas Pharmaceuticals的美國專科用藥分支，專注於腫瘤學、免疫學及關鍵照護藥品的開發。保瑞為其代工生產的UDENYCA（pegfilgrastim-cbqv）是Accord推出的新預充填注射劑，用於癌症治療期間協助患者強化免疫力、降低感染風險。而Accord亦可結合保瑞在無菌製劑與法規管理上的專業，確保產品在全球市場的品質與供應穩定。

保瑞藥業表示，馬里蘭廠此次擴建不僅提升公司在北美地區的產能布局，也展現其持續深耕高端注射劑市場的決心。未來公司將持續投資智慧化製程與高標準品質系統，協助更多全球夥伴將創新療法安全、有效地送達病患手中。

保瑞 美國

延伸閱讀

美中稀土戰 激活補漲股

保瑞9月營收年減15% 要赴美發 ADR

泰福9月合併營收年大增39倍

泰福營收／9月8,486萬元、年增39倍 第3季首度突破億元關卡

相關新聞

川湖告陸廠侵權 將上訴

伺服器滑軌龍頭川湖（2059）昨（27）日公告，先前對中國大陸的泛亞電子工業（無錫）有限公司提出專利侵權訴訟獲得勝訴，但...

可成買庫藏 投入4.5億元

金屬機殼廠可成（2474）昨（27）日公告已買回自家股票2,245張，本次買回股份總金額4.51億元，平均每股買回價格2...

台達電、光寶科 獲力挺

AI持續發展之下，功率不斷上升，電源供應器已成為市場關注焦點，摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，AI資料中心電源解決方...

PCB 鏈升級 五台廠躍贏家

隨載板尺寸不斷放大、多層數趨勢，以及M9高速傳輸材料的準備上線，法人表示，高速傳輸帶來PCB供應鏈的升級大浪潮。看好銅箔...

華擎旗下工業電腦廠 東擎2026年營運會更好

華擎旗下工業電腦廠東擎科技（7710）將在今（28）日登錄興櫃。該公司受惠工業電腦需求回溫，加上獲得歐美大型品牌客戶的雲...

矽統本業轉盈 15年首見

聯電集團旗下IC設計廠矽統（2363）營運出現大轉機，昨（27）日公布第3季營業利益1.07億元，不僅扭轉上季本業虧損窘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。