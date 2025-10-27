矽統相隔59季 再度出現單季本業獲利

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

聯電集團旗下IC設計廠矽統（2363）於27日公布前三季每股純益為1.46元，以該公司目前股本來計算，第3季每股純益為0.26元，且值得注意的是，該公司自2010年第4季以來，今年第3季首度出現單季本業獲利。

矽統第3季合併營收為8.93億元，季增40.4％、年增3.2倍，歸屬母公司業主淨利為1.34億元，季減78.2％、年減81％，以目前股本來計算，每股純益為0.26元。該公司累計前三季合併營收為19.99億元，年增5.72倍，歸屬母公司業主淨利7.51億元，年增45.7％，每股純益為1.46元。

值得注意的是，雖然矽統累計前三季營業淨損7,136.7萬元，不過單季營業利益已達1.07億元，是2010年第4季以來，首度單季本業出現獲利。

