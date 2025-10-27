邁達特財報／第3季獲利1.46億元 EPS達0.77元

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

邁達特（6112）27日董事會通過今年第3季合併財務報告，合併營收為56.5億，較去年同期的43.0億，增加13.5億，YoY成長31%；歸屬於母公司業主淨利約為1.46億元，每股純益（EPS）0.77元，YoY成長256%。

邁達特指出，本季營收大幅躍進，主要動能來自一些企業資料中心及AI應用相關等大型專案的成功結案與出貨，以及來自Red Hat、Microsoft、AWS等軟體與雲端服務產品線的快速穩定成長。同時，海外子公司Brainstorm亦持續表現亮眼。

綜觀第3季的整體表現，邁達特除了在營收與獲利上有不錯的表現之外，同時也完成兩大關鍵高成長領域的策略佈局，有效強化公司成長引擎。

其中，在AI數據方面，邁達特順利取得全球數據與AI領導廠商Databricks全台首家「Select Tier合作夥伴」資格，共同聚焦AI數據經濟成長黃金期。根據預測，2024至2030年全球大數據市場年均成長率（CAGR）達14.9%，2030年規模可望突破8,623.1億美元，其中亞太區為主要成長動能來源。

Databricks將結合邁達特三十年的系統整合經驗與三大公有雲代理實績，共同透過Databricks Lakehouse平台來為企業提供端到端的數據智能解決方案，協助客戶迅速建構多雲AI原生資料平台。

而在AI防詐領域，邁達特則與全球信任科技領導者Gogolook策略結盟，整合其旗下Watchmen企業級AI防詐與偽冒偵測技術，有效強化邁達特資安產品線。鑑於國內詐騙情勢嚴峻，根據警政署「165打詐儀錶板」統計，2025上半年全台詐騙財損金額近490億元，企業與政府對「防詐」與「身份驗證」技術的需求急速增長。雙方共同推動一站式、在地化且高效的「數位信任與資安整合解決方案」，協助企業建構更全面的資安與防詐騙防線，有效降低風險並強化營運韌性。

邁達特總經理施建成表示，透過「AI數據」與「AI防詐」等二大策略布局，邁達特能夠強化在數據平台及資安防護的解決方案，協助企業在AI浪潮中有效透過數據應用提升競爭力，並且更加安全穩健地永續經營。

