美系外資喊加碼目標價調高至1,235元 台達電盤中飆1,070元天價

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台達電。聯合報系資料照
台達電（2308）第3季營收創單季歷史新高，法人看好獲利有望連兩季創新高；美系外資報告看好台達電，重申加碼評等，目標價由1,111元調高至1,235元；27日股價開高走高，盤中衝達1,070元，上漲60元， 漲幅5.94%，創下歷史新高。

美系外資除了調高台達電目標價至1,235元之外， 也調高光寶科（2301）目標價， 由109元調高至150元，評等則是維持中立；光寶科27日同步大漲， 早盤以177.5元開出，一度拉升至185元， 盤中漲幅逾7%。

美系外資表示，調高台達電及光寶科目標價， 主要是看好兩家公司將受惠800 VDC，由於設計複雜性和可靠性的要求將推動台達電和光寶科的利潤率擴張，且台達電是領導廠商將是最大受益者。

美系外資預估，GB300 伺服器機架的電源解決方案設計，其每瓦功率價值將比 GB200 伺服器機架提升約 20%；美系外資認為，今年第3季業績發布和第4季的營運展望將是推動台達電和光寶科股價上漲的關鍵因素。

美系外資調高台達電2025、2026、2027年每股盈餘(EPS)預估，分別上調12%、17%、10%，反映有利的產品組合轉變，將目標價調高至1,235元，強調台達電是投資首選標的；另外，美系外資調高光寶科2025、2026、2027年每股盈餘(EPS)預估，分別上調12%、25%、29%，且將目標價調高至150元。

台達電9月合併營收570.61億元，創新高，月增19.2%，年增53.8%，主要受惠AI伺服器電源、液冷系統出貨成長；第3季合併營收1,503.2億元，季增21.2%，年增34%，寫下單季新高；累計今年前三3季合併營收3,932.72億元，年增28.1%；日前公布自結8月稅後純益58.54億元，年增49%，每股純益2.25元；法人看好，台達電第3季獲利有望連兩季創新高。

台達電 光寶科 外資

