至上早盤股價漲逾9%

半導體通路商至上（8112）近期受惠於記憶體漲價與缺貨題材，該公司27日早盤股價漲逾9%。

至上9月合併營收為197.98億元，月增23.8％，年減19.4％，第3季合併營收為535.19億元，季減5％、年減11.4％，累計前三季合併營收為1,561.94億元，年減16.1％。

至上先前提到，該公司前七月的營收結構中，約有43％來自DRAM業務貢獻，另外24％是NAND Flash業務貢獻。在其上半年的業績中，約有四成多是應用於手機，約三成應用於伺服器，而當中又約有八成是AI伺服器，另外二成為一般伺服器。