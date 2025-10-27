報價題材延續、記憶體族群股價漲不停 這5檔衝上漲停

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

台股27日再創新高，盤中站上28,000點大關，記憶體族群漲價題材延續，尤其DDR4報價更是預估將在第4季迎來定價翻倍，群聯（8299）、旺宏（2337）、華邦電（2344）、威剛（3260）、南亞科（2408）等皆衝上漲停，整體族群紅通通。

摩根士丹利（大摩）日前重申華邦電的「首選」地位，並維持50元的目標價，並看好南亞科、群聯等，而力積電方面則維持「中立」。另外，南亞科、群聯皆重申「優於大盤」的評等，目標價分別給予110元、1,000元。而力積電方面則是維持30元。

法人表示，當前DRAM三記憶體重心布局HBM及DDR5，回頭生產DDR4機率不高，主因JEDEC的DDR4標準，DDR4產品不包含錯誤校正電路（ECC）。雖然部分應用（PC、Sever等）將升級採用DDR5，但短期DDR4缺口難緩解，預估第4季整體漲幅落在13~18%。

NAND Flash受惠利基型需求穩健、原廠管理供給，1Tb Flash Wafer價格累計漲近15%，512Gb Flash Wafer則逾20%。此外，SLC受惠於電信與工控利基需求穩健，報價持穩向上，展望10月，AI、電信與車用等應用將持續推動利基市場需求。

華邦電公佈強勁的9月營收，單月營收達79.2億元，月增12.9%、年增9.5%，稅後淨利11.69億元，月增61.9%，年增317.3%。每股純益 （EPS） 為0.26元，月增62.5%，年增316.7%。

大摩表示，華邦電亮眼的9月獲利與利基型DRAM和NOR快閃記憶體定價勢頭一致。持續看到DDR4在未來三季內有約10%至15%的缺口，並認為部分DDR4規格的合約價在第4季將翻倍。NOR Flash部分，維持在第4季有5%至10%價格上漲的觀點。

