和碩集團再添新兵 華擎小金機東擎科技即將登錄興櫃

繼永擎電子掛牌上市後，和碩集團再添新兵，華擎科技旗下小金機東擎科技，預計10月28日登錄興櫃，為集團營運添磚加瓦。華擎總經理暨永擎董事長許隆倫表示，公司明年成長動能強勁，已接獲歐美cloud gaming 一線品牌客戶訂單，業績將會大幅成長。

而IPC的部分，疫情期間需求旺盛，但疫情後因關稅、景氣不確定性導致停滯約兩年。近期開始回溫，整體市場呈現谷底反彈。公司內部預期2025年將是明顯成長年，除了Cloud Game新客戶外，既有工控產品線也逐步復甦，公司這幾年也積極從IPC擴展至系統層面，並積極打入傳統工控客戶，這些客戶一經導入，便不會輕易更換供應商，因此將會是十分穩定的營收來源。

東擎一直以來專注於工業電腦主機板、嵌入式工業電腦系統及工業級強固邊緣AIoT系統平台研發與銷售，主要產品涵蓋高效能運算主機板、工業級/嵌入式主機板、邊緣AI運算電腦、工業電腦系統、強固邊緣AIoT系統及工業物聯網控制器等。

東擎以業界領先的速度研發新一代Intel、AMD、NVIDIA主板與系統，受惠明年ODM訂單放量，產業景氣復甦帶動需求向上，明年營收及獲利將較今年同期有顯著提升。以及公司針對邊緣AI運算、工業資安及開放式自動化等核心領域持續布局，並取得多項國際認證，致力成為工業邊緣AI解決方案平台領導品牌。

東擎113年度營收為新台幣14.66億元；稅後淨利為新台幣2.06億元；EPS為每股3.32元。由於111年受惠於疫情帶動智慧工廠及零售應用需求爆發，營收達到高峰，112至113年則因庫存去化壓力、高通膨及地緣政治等因素，使營收受到影響，然而隨著客戶端庫存去化進入尾聲，市場需求回溫，114年截至6月營收為8.99億元，較去年同期成長12.55%，營運狀況已逐漸回穩。整體而言，東擎營收狀況隨產業市況波動，惟其透過產品組合與成本控管，近幾年皆維持35%以上之毛利率水準，充分展現其營運體質穩健及獲利能力。

展望未來，在邊緣運算、人工智慧、物聯網及工業4.0發展的帶動下，全球工業電腦市場產值持續逐年攀升，工業電腦（IPC）在智慧製造、智慧城市、邊緣AI、機器人、交通運輸、能源管理及醫療等應用場域的需求持續上升，成為推動各產業智慧化的關鍵基礎設施。東擎將持續深耕全球IPC市場，除鞏固現有主機板與系統市場外，亦積極強化軟硬體整合能力提供應用就緒平台。持續深耕垂直領域市場，投入更多的研發資源將觸角延伸至CARES： C(Commerce)、 A(Automation)、R(Robot)、E(Entertainment)、 S(Security)五大終端市場應用，為客戶提供更穩定可靠的產品與服務，實現雙贏合作。