台積電早盤1500元市值衝38.89兆 追平歷史最高價
晶圓代工廠台積電今天股價強勁彈升，開盤跳空達1500元，平歷史最高價，上漲50元，市值攀高至新台幣38.89兆元。
美股在台股休市期間23日與24日持續攀高，道瓊工業指數累計上漲616點，那斯達克指數上揚464點，費城半導體指數上漲299點。人工智慧（AI）晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）24日股價上揚2.25%，超微（AMD）更大漲7.63%。
台股今天展開補漲走勢，加權指數盤中大漲664.07點，達28196.33點，創下歷史新高，台積電最高達1500元，平歷史最高價，上漲50元，市值激增1.29兆元，攀高至38.89兆元，並貢獻大盤達401點，為推升大盤創高一大動能。
台積電受惠AI強勁需求，今年美元營收可望成長近35%，2024年至2029年執行AI訓練和推論功能的AI繪圖處理器（GPU）、特殊應用晶片（ASIC）和高頻寬記憶體（HBM）控制器等AI加速器的營收年複合成長率可望優於原先預估的45%。
