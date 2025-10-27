快訊

AI假醫師影片流竄！別讓「假健康資訊」害了真性命 專家授3招防範

「粉盒大王」兒9億CEO與美甲師陳屍家中 臉書穩交女友非同一人

金市、股市上演狂歡盛宴 背後竟是FOMO作祟

記憶體熱到一天一個價！南亞科、旺宏、群聯聯袂漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

AI浪潮點燃記憶體市場全面飆升！全球記憶體三巨頭三星、SK海力士、美光全力擴產DDR5與高頻寬記憶體（HBM），推動傳統server DRAM需求暴增。根據CFM快閃記憶體市場數據，DDR4 16Gb 3200現貨報價上周已飆至13美元，周漲30%，512Gb Flash Wafer價格10月以來累計漲逾20%；陸媒更傳出，部分原廠已暫停報價，市場甚至出現「一天一個價」的火熱行情。

記憶體題材強勢點火，南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）、群聯（8299）27日聯袂跳空漲停，威剛（3260）、晶豪科（3006）、品安（8088）等亦全面走揚，族群氣勢如虹。外資指出，全球三大原廠持續採取策略性減產，使供給吃緊，加上部分產品EOL（壽命終止）時程延後，第四季現貨價再創高點機率大增，DDR4倒掛現象可望延續至明年下半年。

市調機構預期，2026年資料中心基礎建設將持續擴張，AI應用從訓練擴散至推論與代理階段，推升伺服器DRAM長線需求。法人看好HBM與DDR5位元需求高速成長，帶動華邦電產品價格，南亞科2025年可望轉盈。

資金湧入電子權值股推升大盤氣勢，台積電追平歷史天價1500元、台達電與鴻海同步強攻，台股盤中一度飆上28,196點、刷新歷史新高。法人預期，記憶體價格強漲與AI伺服器需求持續火熱，將成為台股續攻的重要動能。

