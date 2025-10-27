光寶、台達電、貿聯-KY 及富世達價量齊揚 外資這麼說

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

光寶科（2301）、台達電（2308）、貿聯-KY（3665）及富世達（6805）今27日開盤走揚，呈現量價俱揚強勢表現。外資券商紛紛調升目標，多頭買盤積極搶進。

美系券商認為，GB300伺服器機櫃中的電源每瓦特價值比GB200高出兩成，有望推升光寶科及台達電兩家公司的OPM，未來800 VDC 受益可期。上修光寶科2025-2027年EPS至6.9/8.6/9.9元，上修台達電至23.6/34.5/41.3元，同步升目標。

貿聯-KY又獲一家亞系升目標，上修2025-2027年EPS至43/60/74.7元，給予24xPE評價同步升目標。隨著資料傳輸速率每兩至三年一次升級（2022–24 年為 400G、2025–26年為800G、2027 年為 1.6T），券商認為貿聯持續受惠於AEC滲透率提升與電力線纜規格升級，且dollars content增加。預估貿聯的HPC營收在2025–2027年占比為34%/44%/49%。

美系券商調升富世達目標，券商9月自結裡反應獲利能力提升，判斷來自水冷零組件佔比提升。預估水冷零組件營收比從2024年的3%提升至2027年的49%；預期第4季總營收季增三成、年增七成。

