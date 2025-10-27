記憶體股再噴！美系券商看旺產業發展 這幾檔直接攻漲停
美系券商再上修記憶體產業展望，再調升目標：南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）及愛普（6531）等目標，也調升力積（6770）電評價及目標。南亞科、華邦電及旺宏今27日早盤亮燈漲停，力積電及愛普出現追價買盤。
美系大行再度調升獲利預估，同時將力積電評價升為正向。券商認為市場忽略DDR4在switch裡的繼續採用（enterprise & datacenter 都是）。券商認為由於記憶體對switch的效能影響有限，因此，整體轉向DDR5的趨勢並不明顯。例如，NVIDIA Spectrum 與NVLink等還在繼續使用DDR4。而且佔BOM cost僅個位數，若價格翻倍也僅占5%。券商將switch納入模型，認為DDR4供給缺口有機會接近之前預估10-15%的上緣。
南亞科：券商認為是DDR4缺貨主要受惠者。
華邦電：預估第4季毛利率再升。
旺宏：日系遊戲機推升ROM需求，另外，主流NAND退出MLC NAND，明年第2季開始生產 MLC 128Gb 晶粒。
力積電：認為DDR4/DDR3 景氣週期延長，該公司亦可能有意外表現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言