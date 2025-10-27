記憶體股再噴！美系券商看旺產業發展 這幾檔直接攻漲停

美系券商再上修記憶體產業展望，再調升目標：南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）及愛普（6531）等目標，也調升力積（6770）電評價及目標。南亞科、華邦電及旺宏今27日早盤亮燈漲停，力積電及愛普出現追價買盤。

美系大行再度調升獲利預估，同時將力積電評價升為正向。券商認為市場忽略DDR4在switch裡的繼續採用（enterprise & datacenter 都是）。券商認為由於記憶體對switch的效能影響有限，因此，整體轉向DDR5的趨勢並不明顯。例如，NVIDIA Spectrum 與NVLink等還在繼續使用DDR4。而且佔BOM cost僅個位數，若價格翻倍也僅占5%。券商將switch納入模型，認為DDR4供給缺口有機會接近之前預估10-15%的上緣。