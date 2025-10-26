欣興、臻鼎：載板缺貨有解

高階載板ABF及BT載板受制不同層面缺料干擾出貨議題持續受關注，對此，欣興（3037）、臻鼎-KY均認為，相關缺貨狀況預估2026年緩解。

欣興董座曾子章認為，銅箔基板（CCL）缺料狀況並不嚴重，「去年大家都已知道會發生」；至於高階CCL供應比較有挑戰，預期一直到未來半年是高峰，最快2026年第3季起，相關供應缺口會快速收斂。

至於其他材料，曾子章預期，產品不斷的創新，材料、工具、設備也需要變革，其中載板高階玻璃布、石英布、Low CTE等缺貨預期還要一年左右，不過大家都已有很多因應的替代方案，比如找新供應商、新技術、新方式，或透過不同材料混搭的創新方式，來應對客戶需求。

曾子章看好，AI商機可再旺十年以上，但要確保生產品質，應對供應鏈的挑戰，需要大家一起努力。

對於載板缺料，臻鼎集團營運長李定轉說，ABF載板缺料影響有限，臻鼎已提前準備第二供應商；至於BT載板缺料近期才剛發生，但預期缺貨僅短期現象，2026年首季BT載板仍有缺料影響，預期2026年第2季相關材料就會放量。