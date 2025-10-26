中華電金雞 資拓宏宇將上市
中華電再迎小金雞轉上市，轉投資興櫃資服廠資拓宏宇（6614）將於明（28）日舉行上市前業績發表會。展望後市，資拓宏宇對本季營運展望樂觀，預期在民間案件與政府標案挹注下，今年智慧城市領域業績占比有望達兩成。
資拓宏宇股東結構堅強，中華電持股49.64％，為最大股東之外，工業電腦龍頭研華也是大股東之一。資拓宏宇23日興櫃參考價收66.3元、漲0.29元。
資拓宏宇實收資本額為7.29億元，主要產品包括提供應用系統開發顧問及建置專案服務、雲端SaaS及ISV服務、軟硬體設備買賣及維運服務和專業人力委外服務等。
資拓宏宇去年每股純益1.7元；今年9月營收6.49億元，為九個月來高點，月增93.9%，年增122.5%；第3季營收13.93億元，季增29.7%，年增58.66%；前三季營收32.48億元，年增16%，為同期新高。展望後市，資拓宏宇持續看好智慧醫療、智慧城市業務成長，以目前在手訂單來看，對第4季營運樂觀。
智慧城市方面，2029智慧運輸世界大會將在台北市舉辦，預期交通機關應會規劃屆時能展現國家ITS建設成果，因此，可望未來幾年將會有提升更新其既有系統預算商機，有助為資拓宏宇智慧城市業務帶來新一波成長動能。
資拓宏宇董事長吳麗秀表示，今年持續導入並推廣自行開發的iTMS智慧運輸中心解決方案至各縣市，且已取得新北市新一代智慧運輸中心建置案，公司會持續積極爭取各交通相關單位的業務機會。
此外，資拓宏宇在智慧城市業務拓展上，也與母公司中華電信合作，結合其行動通訊、IDC機房等服務，預估資拓宏宇在民間的案件與政府的標案挹注下，今年智慧城市領域業績比重有望達到整體營收兩成。
