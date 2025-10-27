聽新聞
碩天 前三季拚賺逾一股本
不斷電系統（UPS）品牌廠碩天（3617）第3季營收33.52億元，季增16%，為一年來高點，法人預估，隨上季新台幣匯率回貶，業外干擾因素消弭，看好碩天第3季獲利回升，前三季有望賺逾一個股本。
此外，因應產品組合優化，資料中心營收占比逾三成，加上代理商通路占比已達七成以上，有助毛利率提升，今年碩天毛利率逐季向上，全年毛利率有望改寫新猷，上看54%。
碩天不回應法人預估的財務數字。展望本季，碩天表示，仍須觀察關稅對下游終端買氣而定，不過，隨著AI需求強勁，運算量大增，對用電需求成長，UPS需求不減反增，對後市仍樂觀看待。
碩天9月營收11.46億元，為去年10月以來最佳，月增3.5%，年增23%；前三季營收79.64億元，年減1.7%。
碩天第2季因新台幣升值，業外匯損逾4億元，加上行銷費用高，單季稅後純益降至1,810萬元，每股純益0.19元；上半年稅後純益4.32億元，年減61%，每股純益4.59元。外界預期，隨營收增長，加上匯率回穩，匯損回沖，碩天第3季獲利有望回到正常水準，單季每股純益挑戰5元，超越上半年總和，為三季來最佳，毛利率有望持續向上。
碩天表示，因關稅變數影響，近期美國客戶提貨轉趨保守，後續營運仍須觀察終端買氣而定。因應關稅衝擊，碩天已在今年5月調漲價格，平均漲幅約7%至9%，同時加大菲律賓投資布局，菲律賓新廠預計2026年底、2027年中投產。目前碩天來自美國市場營收占比約近七成。
依上半年營收比重，碩天來自UPS系統占57%、資料中心約占33%，其他包括電源管理及保護設備及可攜式電源轉換器等。由於第3季來自代理商通路占比突破七成，帶動碩天毛利率持續創高。碩天23日股價漲9.5元、收242.5元。
