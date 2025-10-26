10月 TV 面板報價下跌 法人對面板股後市持中立看法

研調機構統計10月TV面板報價下跌，原因在於電視品牌廠旺季備貨動作已陸續告一段落，且中國大陸十一假期銷售狀況平平下，法人機構表示，由於電視品牌廠拉貨高峰已過，預估11~12月TV面板報價較缺乏上漲動能，因此，對面板股後市暫維持中立看法。

分析師指出，10月TV面板報價下跌，55吋4K Open-cell報價較9月下旬下跌1美元，跌幅為0.8%，主要係電視品牌廠旺季備貨動作陸續告一段落，且中國大陸十一假期銷售狀況平平，即使大陸面板廠仍帶頭調降產能利用率，但TV面板仍供過於求所致。

此外，根據研調機構統計，TV面板報價自2023年第2季迄今，歷經三次緩升、下跌的循環；今年第1季TV面板報價ASP較去年第4季提高2.8%，第2季起報價陸續轉弱，但ASP仍較第1季提高0.5%，第3季報價ASP則較第2季降低4.5%，為2022年迄今最大跌幅。

目前TV面板則仍處於第3波下跌階段，機構預估，報價跌勢將延續至2025年年底，TV面板供需狀況改善程度低於預期，因此，對面板群族看法維持中立。