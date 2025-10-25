輝達力拱800VDC 台達電光寶科等台廠扮要角

AI時代，「電力即算力」，輝達（NVIDIA）10月中在美國聖荷西舉行的OCP Global Summit 2025全球峰會上，宣示擬於次世代AI晶片平台中導入800VDC高壓直流架構，包括台達電、光寶科等台廠將在其中扮演要角。

AI資料中心用電量龐大，高盛集團近期發布研究報告指出，AI發展的關鍵瓶頸並非資本，而是電力供應。除了發展小型核電（SMR），甚至核融合等新型發電技術，如何提升電源轉換效率，成為另一重要發展主軸。

輝達最新提出將於2027年推出的Vera Rubin AI晶片平台上，導入800VDC高壓直流架構，以滿足新一代Kyber機櫃單櫃高達600kW的龐大功耗需求，將改寫伺服器供電架構，被外界視為資料中心的電力大革命。

輝達日前揭露800VDC生態系合作夥伴，台灣包括台達電、光寶科、貿聯-KY，以及聯發科旗下電源管理IC廠立錡科技等4家廠商入列。台廠將在其中扮演要角。

電源業者白話解說，每次電源轉換都會產生損失，800VDC電力架構意指將市電直接整流為800VDC直流電，省略傳統電力架構中的多重AC（交流）與DC（直接）轉換環節，希望藉此提升從電網到晶片的總體轉換效率。

他進一步說明，傳統的54 VDC直流機架電力配電設計，適用於千瓦級（kW）機架，面對即將到來的兆瓦級（MW）AI機架，已不敷使用。輝達此次提出800VDC電力架構，就是為了替2027年以後的「兆瓦級」AI機架舖路。

台達電董事長鄭平日前表示，AI資料中心用電量驚人，估計到2030年，全球資料中心用電量將相當於日本全年的用電量。高效電源與散熱已成為AI運算的一大挑戰，因為損失的電力會轉換成熱能，又要花更多力氣去做散熱，產生額外電力需求，因此能源效率至關重要。

台達電建構從電網到晶片的全方位解決方案，讓電網端到晶片端的能效能夠拉升。OCP大會上，台達電發表新一代支援800VDC與±400VDC架構的高壓直流完整供電方案，採最新固態變壓器（SST），可將中壓交流電轉換為800VDC，能源轉換效率高達98.5%。

光寶科也在OCP大會上展出與輝達合作開發的800VDC方案。光寶科表示，透過高壓直流供電，能有效降低電流，減少能量轉換損耗，同時大幅縮減銅材與線纜用量，不僅降低建置成本，且釋放更多機櫃空間。