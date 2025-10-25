電源雙雄下週接力法說 法人聚焦AI景氣與技術演進

台灣電源雙雄光寶科、台達電將於29日和30日接力召開法說會，隨電源、散熱在AI機房扮演角色愈來愈吃重，電源雙雄法說會已成為AI景氣新風向球。

輝達（NVIDIA）剛於10月中美國聖荷西OCP GlobalSummit 2025全球峰會上，宣示擬於次世代AI晶片平台中導入800VDC高壓直流架構，被視為資料中心的電力革命。下週台達電、光寶科法說會，法人聚焦AI市場的前景展望，以及包括800VDC在內，AI電源、散熱、BBU（電池備援電力模組）等技術演進與潛在商機。

上季台達電法說會，董事長鄭平直呼「今年只有AI好」。雖然電動車產業遭遇逆風，但由於美國大型CSP（雲端服務供應商）資本支出推動AI建置需求，動能夠強，看好台達電下半年營運成長沒有太大問題。

果然，台達電已公布第3季營收表現紅不讓，3個月營收全部改寫歷史紀錄。合計第3季營收新台幣1503.17億元，年增率高達33.9%，季增21.1%，創歷史新高。

台達電上季法說會是在7月31日，當天收盤股價為567元，短短3個月，台達電寫下多項新里程碑，包括9月中市值超越聯發科，躍居台灣上市公司市值第3大，僅次於台積電、鴻海；10月中台達電股價更首度突破千元大關，週四最新股價收在1010元。

另一電源大廠光寶科第3季營收448.91億元，季增11%，去年同期成長22%，也創下公司實施「精實聚焦」轉型策略以來的近3年新高。

光寶科董事長宋明峰日前表示，這波AI浪潮是以顛覆性方式進行，確實來得比想像快、而且大，光寶科有幸在浪潮中；但要能持續站在浪頭上，必須更戰戰兢兢。