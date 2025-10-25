奇偶擴大遠端監控業務

安控廠奇偶（3356）積極推動遠端監控服務（VSaS），上季起與美國一家大型保全型態公司合作，進行測試認證，希望帶動產品線更趨完整，明年上半年有望明朗化。今年中也與一家台灣公司合資成立系統保全公司，以擴大產品出海口，挹注營運新動能。

奇偶本季有網路攝影機等硬體產品更新，部分新品上市，有望刺激業績，力拚本季營運優於上季。奇偶23日股價收45元，上漲0.25元。奇偶10月3日除息，配發4元股利，目前仍貼息。

奇偶今年9月營收8,726萬元，月增19.9%，年減2.3%，今年前九月營收7.43億元，年減15.2%，今年第3季營收2.36億元，季減4%，年減11%。奇偶手握台積電股票，第2季陸續處分持股，依奇偶日前公告，自今年9月16日至9月23日為止，處分轉投資台積電持股150張，處分利益1.24億元，每股獲利貢獻1.55元，挹注財務數字。

受惠新台幣匯率回穩，台積電股價創新高，業外金融評價利益進補，加上新台幣匯率回穩，外界估計，奇偶第3季獲利超越第2季，每股純益（EPS）上看2.5元，有望一舉弭平上半年虧損。奇偶第2季因新台幣升值影響，業外匯損約4,650萬元；累計上半年稅後淨損900萬元，每股淨損0.11元。