記憶體封測廠南茂（8150）看準記憶體升級潮，DDR5封裝正式量產，同步擴大利基型DRAM與美系客戶訂單。預期全年記憶體封測營收將維持雙位數成長，到年底前展望都不錯，業界看好市場需求續強到2026年。

南茂指出，現階段利基型DRAM的出貨動能仍最強，訂單量季季攀升；標準型DRAM方面，已展開DDR5封裝量產，主要客戶來自美國與台灣，目前少量生產，可望逐季放量。NAND業務以3D NAND為主，整體成長力道略低於DRAM產品。

南茂目前DRAM封測以DDR4為主，占比約七至八成，美國客戶端的DDR5訂單量較大，南茂承接封裝業務，測試由客戶自行進行（in-house testing）。

公司進一步說，無論是利基型DRAM還是美系客戶專案，兩者訂單量均呈上升趨勢，全年皆有望維持雙位數成長率。DDR4與DDR5在封裝價格上差異不大，營收貢獻仍看出貨量。

整體來看，南茂藉由DDR5導入與AI應用需求發酵，強化高階記憶體封測布局，同步穩固利基型DRAM市場。業界正向看待隨著美系客戶持續擴產DDR5平台，南茂的營收與獲利將有望迎來新一波成長。

觀察業績表現，南茂今年9月營收為20.9億元，月減0.14％、年增10.5％；累計前九月營收達174億元，和去年同期相比年成長0.6％。