南茂封測訂單季季增

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

記憶體封測廠南茂（8150）看準記憶體升級潮，DDR5封裝正式量產，同步擴大利基型DRAM與美系客戶訂單。預期全年記憶體封測營收將維持雙位數成長，到年底前展望都不錯，業界看好市場需求續強到2026年。

南茂指出，現階段利基型DRAM的出貨動能仍最強，訂單量季季攀升；標準型DRAM方面，已展開DDR5封裝量產，主要客戶來自美國與台灣，目前少量生產，可望逐季放量。NAND業務以3D NAND為主，整體成長力道略低於DRAM產品。

南茂目前DRAM封測以DDR4為主，占比約七至八成，美國客戶端的DDR5訂單量較大，南茂承接封裝業務，測試由客戶自行進行（in-house testing）。

公司進一步說，無論是利基型DRAM還是美系客戶專案，兩者訂單量均呈上升趨勢，全年皆有望維持雙位數成長率。DDR4與DDR5在封裝價格上差異不大，營收貢獻仍看出貨量。

整體來看，南茂藉由DDR5導入與AI應用需求發酵，強化高階記憶體封測布局，同步穩固利基型DRAM市場。業界正向看待隨著美系客戶持續擴產DDR5平台，南茂的營收與獲利將有望迎來新一波成長。

觀察業績表現，南茂今年9月營收為20.9億元，月減0.14％、年增10.5％；累計前九月營收達174億元，和去年同期相比年成長0.6％。

延伸閱讀

韓廠記憶體第4季喊漲三成

長鑫高頻寬記憶體 2026年量產

DRAM存儲市場迎來超級周期 Q4全面漲價模組廠商存貨為王

南亞科、華邦電 認購靚

相關新聞

大摩重申華邦電列首選

近期記憶體族群在漲價題材帶動下，整體股價勁揚，外資圈也紛紛發布報告。其中，摩根士丹利（大摩）最新報告重申華邦電的「首選」...

奇偶擴大遠端監控業務

安控廠奇偶（3356）積極推動遠端監控服務（VSaS），上季起與美國一家大型保全型態公司合作，進行測試認證，希望帶動產品...

南茂封測訂單季季增

記憶體封測廠南茂（8150）看準記憶體升級潮，DDR5封裝正式量產，同步擴大利基型DRAM與美系客戶訂單。預期全年記憶體...

達運顯示器業務喊衝

達運（6120）董事長蔡國新昨（23）日表示，透過產品組合優化及成本改善作業，2026年顯示器業務表現將優於今年；美妝及...

精元第3季每股估賺1.4元

筆電鍵盤大廠精元（2387）第3季因新台幣匯率走貶，獲利回神，法人估計，因業外匯兌加持，第3季獲利有望超越上半年，每股純...

立隆電9月 EPS 0.75元 蜜望實0.3元

被動元件族群近期股價樂翻天，被動元件代理商蜜望實（8043）、鋁電解電容廠凱美和立隆電，電感元件製造商三集瑞-KY和鈞寶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。