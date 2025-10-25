大摩重申華邦電列首選

近期記憶體族群在漲價題材帶動下，整體股價勁揚，外資圈也紛紛發布報告。其中，摩根士丹利（大摩）最新報告重申華邦電（2344）的「首選」地位，並維持50元的目標價，並看好南亞科、群聯等，對力積電方面則維持「中立」。

另外，對南亞科、群聯重申「優於大盤」評等，目標價分別給予110元、1,000元。而力積電則維持30元。

華邦電自結9月營收79.2億元，為2022年7月以來單月營收新高水準，月增12.94%，年增9.52%；第3季營收217.71億元，季增3.58%；前三季營收627.81億元，較去年同期減少0.22%。大摩表示，華邦電亮眼的9月獲利與利基型DRAM和NOR快閃記憶體定價勢頭一致，DDR4在未來三季內有約10%至15%的缺口，DDR4合約價將在第4季將翻倍。NOR Flash部分，維持在第4季有5%至10%價格上漲的觀點。

針對力積電，大摩指出，隨著記憶體價格持續上漲，記憶體客戶正採取更積極策略，將推升第4季的晶圓出貨量和平均銷售價格（ASP），預計供需失衡將持續到2026年上半年。預期力積電將受惠於記憶體價格上漲，從11月開始更為顯著。

南亞科方面，第3季營收186.8億元，年增129.69%、季增79%，大摩預期，此一動能將持續，隨著市場決定性地轉向賣方有利，平均售價可能會更高。

群聯部分，NL級企業級固態硬碟將進一步取代NL HDD的短缺，2026年初將有5%的供需缺口，並可能在年底擴大到8%；而基本情境下，更快的AI基礎設施部署將也會推動2%的短缺。因此，預計2026年NAND價格將會上漲至少十幾個百分點。

大摩曾表示，AI持續推動記憶體的超級周期，預計DDR4在未來三季將面臨供不應求，而NAND於2026年將出現2%的缺口，在樂觀情況之下，短缺幅度更可能高達8%。

在NOR供應方面，持續受到後端產能的限制，加上物聯網和伺服器可能出現的需求上行空間，供不應求的比例在2026年上半年可能會從低個位數百分比上升到中個位數百分比。