外資看好貿聯打入輝達800 VDC供應鏈 目標價上看1,677元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
貿聯-KY（3665）利多不斷，大和資本證券將目標價從1,230元，大幅調高到1,677元，為法人圈中最高。示意圖／AI生成
貿聯-KY（3665）利多不斷，大和資本證券將目標價從1,230元，大幅調高到1,677元，為法人圈中最高。示意圖／AI生成

貿聯-KY（3665）利多不斷，尤其在開放運算計畫（OCP）全球高峰會之後，貿聯-KY在人工智慧（AI）基礎設施的領先地位更受到外資法人肯定，大和資本證券將貿聯-KY目標價從1,230元大幅調高到1,677元，為法人圈中最高。

輝達（NVIDIA）在13日的OCP高峰會上，公布800 伏特直流電（VDC）基礎設施合作夥伴名單。大和資本看好貿聯-KY打入輝達800 VDC供應鏈，預估貿聯-KY 在2025-2027年每股稅後純益（EPS）年複合成長率（CAGR）將達32.5%，遠高於先前預估的23.5%，主要動能來自高效能運算（HPC）業務，重申「買進」評等。

大和指出，貿聯-KY第3季營收優於預期，比大和預估高出3.5%，比彭博資訊統計的法人共識高出2.8%。大和看好貿聯-KY的營收及毛利率前景，將2026-2027 年預估EPS上調9-15%。

大和表示，貿聯-KY未來數年的獲利展望轉趨明朗，尤其是HPC業務。貿聯-KY在OCP高峰會上展示多項AI解決方案，有助於提升AI與HPC基礎設施的可擴展性與效率。

大和將貿聯-KY本益比從24倍上調到28倍，以反映2025-2027年預估獲利加速的趨勢，認為股價值得重新評價，主因在AI基礎設施推動下切入800 VDC領域，並具備多元業務組合，相較同業更能分散風險。

摩根士丹利證券（大摩）指出，貿聯-KY打入輝達MGX生態系統，預期貿聯-KY在2024-2027年的獲利CAGR為36%，基於對貿聯-KY明年的預估獲利，給予23倍本益比，目標價為1,200元。

貿聯 輝達

富世達9月每股賺3.73元

軸承股王富世達（6805）近期股價因波動劇烈遭列警示股，昨（22）日公告9月自結稅後純益2.55億元，年增1.15倍，每...

中國信託證主辦 今國光三掛牌

中國信託證券主辦「今國光三」公司債（債券代號：62093）於10月14日順利完成開標，合格投標張數達15,806張，超額...

聯茂衝刺AI商機 報捷

銅箔基板（CCL）大廠聯茂（6213）衝刺AI商機報捷，昨（22）日宣布，旗下用於2026年新一代AI資料中心所需的M9...

創意8月EPS 1.68元

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠商創意（3443）昨（22）日應主管機關要求，公布自結8月歸屬母公司業主淨利2.25億...

聯電推55奈米 BCD 平台

晶圓代工廠聯電（2303）搶攻下世代行動裝置、消費性電子、車用與工業應用等，昨（22）日宣布推出全新的55奈米BCD（B...

