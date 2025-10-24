貿聯目標價 喊到1,677元

貿聯-KY（3665）利多不斷，尤其在開放運算計畫（OCP）全球高峰會之後，貿聯-KY在AI基礎設施的領先地位更受到外資法人肯定，大和資本證券將目標價從1,230元大幅調高到1,677元，為法人圈中最高。

輝達在13日的OCP高峰會上公布800伏特直流電（VDC）基礎設施合作夥伴名單。大和資本看好貿聯-KY打入輝達800 VDC供應鏈，預估在2025-2027年每股純益（EPS）年複合成長率（CAGR）將達32.5%，遠高於先前預估的23.5%，主要動能來自高效能運算（HPC）業務，重申「買進」評等。

大和指出，貿聯-KY第3季營收優於預期，比大和預估高出3.5%，比彭博資訊統計的法人共識高出2.8%。大和看好營收及毛利率前景，將2026-2027年預估EPS上調9%至15%。

大和表示，貿聯-KY未來數年的獲利展望轉趨明朗，尤其是HPC業務。貿聯-KY在OCP高峰會展示多項AI解決方案，有助於提升AI與HPC基礎設施的可擴展性與效率。

大和指出，貿聯-KY是輝達800 VDC基礎設施電源解決方案的供應商之一，未來數年來自資料電纜的電源線貢獻將提高。貿聯-KY主要客戶Credo也持續拓展雲端服務供應商（CSP）客戶，有助於支撐貿聯-KY的短期展望。

大和將貿聯-KY本益比從24倍上調到28倍，以反映2025-2027年預估獲利加速的趨勢，認為股價值得重新評價，主因在AI基礎設施推動下切入800 VDC領域，並具備多元業務組合，相較同業更能分散風險。貿聯-KY的主要下檔風險則包括結構性成長動能的訂單低於預期、毛利率擴張速度不如預期等。