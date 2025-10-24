貿聯目標價 喊到1,677元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

貿聯-KY（3665）利多不斷，尤其在開放運算計畫（OCP）全球高峰會之後，貿聯-KY在AI基礎設施的領先地位更受到外資法人肯定，大和資本證券將目標價從1,230元大幅調高到1,677元，為法人圈中最高。

輝達在13日的OCP高峰會上公布800伏特直流電（VDC）基礎設施合作夥伴名單。大和資本看好貿聯-KY打入輝達800 VDC供應鏈，預估在2025-2027年每股純益（EPS）年複合成長率（CAGR）將達32.5%，遠高於先前預估的23.5%，主要動能來自高效能運算（HPC）業務，重申「買進」評等。

大和指出，貿聯-KY第3季營收優於預期，比大和預估高出3.5%，比彭博資訊統計的法人共識高出2.8%。大和看好營收及毛利率前景，將2026-2027年預估EPS上調9%至15%。

大和表示，貿聯-KY未來數年的獲利展望轉趨明朗，尤其是HPC業務。貿聯-KY在OCP高峰會展示多項AI解決方案，有助於提升AI與HPC基礎設施的可擴展性與效率。

大和指出，貿聯-KY是輝達800 VDC基礎設施電源解決方案的供應商之一，未來數年來自資料電纜的電源線貢獻將提高。貿聯-KY主要客戶Credo也持續拓展雲端服務供應商（CSP）客戶，有助於支撐貿聯-KY的短期展望。

大和將貿聯-KY本益比從24倍上調到28倍，以反映2025-2027年預估獲利加速的趨勢，認為股價值得重新評價，主因在AI基礎設施推動下切入800 VDC領域，並具備多元業務組合，相較同業更能分散風險。貿聯-KY的主要下檔風險則包括結構性成長動能的訂單低於預期、毛利率擴張速度不如預期等。

貿聯 AI 輝達

延伸閱讀

輝達進駐T17、18要付多少權利金？游淑慧估算金額 局長讚：懂行情

議員曝秘密基地是「它」 已經帶輝達看過？北市引李四川這4字回應

T17、18「分手費」估算多少？李四川：只要新壽3年花的成本都願承擔

何時與輝達簽約？北市曝「終極目標」：明年6月2日電腦展時

相關新聞

達運顯示器業務喊衝

達運（6120）董事長蔡國新昨（23）日表示，透過產品組合優化及成本改善作業，2026年顯示器業務表現將優於今年；美妝及...

精元第3季每股估賺1.4元

筆電鍵盤大廠精元（2387）第3季因新台幣匯率走貶，獲利回神，法人估計，因業外匯兌加持，第3季獲利有望超越上半年，每股純...

立隆電9月 EPS 0.75元 蜜望實0.3元

被動元件族群近期股價樂翻天，被動元件代理商蜜望實（8043）、鋁電解電容廠凱美和立隆電，電感元件製造商三集瑞-KY和鈞寶...

貿聯目標價 喊到1,677元

貿聯-KY（3665）利多不斷，尤其在開放運算計畫（OCP）全球高峰會之後，貿聯-KY在AI基礎設施的領先地位更受到外資...

凌羣揪伴 打造MIT機器人

資服廠凌羣（2453）宣布，攜手亞光、研華等夥伴，打造AI醫療場域，擴大跨系統整合與自動化控制布局。

信邦第3季EPS 3.05元 揚明光- 0.09元

連接器廠信邦（3023）昨（23）日公布第3季稅後純益7.32億元，季減3.57%，年減22.88%，每股純益3.05元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。