立隆電9月 EPS 0.75元 蜜望實0.3元

被動元件族群近期股價樂翻天，被動元件代理商蜜望實（8043）、鋁電解電容廠凱美和立隆電，電感元件製造商三集瑞-KY和鈞寶昨（23）日都應主管機關要求，公告今年9月自結數。

蜜望實9月稅後純益2,400萬元，每股純益0.3元，去年同期則是虧損，在基本面大幅升溫下，激勵近期股價從10月16日盤中低點37.2元一路飆漲至昨天盤中高點56.4元，波段漲幅逾五成，終場收51.9元，上漲0.5元。

凱美9月稅後純益為3,800萬元，年增9%，每股純益0.35元。立隆電9月獲利年增56.57%至1.24億元，每股純益0.75元。兩檔個股昨日股價分別上漲1元、3元，收98.6元、110.5元。

電感部分，業界指出，銀價持續創高，被動元件需要用的銀漿成本也隨之攀升，讓電感廠背負成本壓力，其中又以銀漿價格上漲對積層晶片磁珠及電感影響最大，銀占成本比重可達六成，因此勢必將針對該類產品漲價，漲幅估達15%至20%。

三集瑞-KY 9月獲利4,100萬元，年增10.81%，每股純益0.82元；股價從10月15日盤中低點155元上漲到昨天盤中高點213元，波段漲幅37.42%，終場收平盤204.5元。但鈞寶9月稅後淨損700萬元，每股淨損0.08元。

