精元第3季每股估賺1.4元
筆電鍵盤大廠精元（2387）第3季因新台幣匯率走貶，獲利回神，法人估計，因業外匯兌加持，第3季獲利有望超越上半年，每股純益（EPS）近1.4元。
精元昨（23）日不評論法人預估的財務數字。展望本季，由於關稅影響終端下游買氣，精元保守看營運。
精元9月營收17.48億元，月增1.3%、年減18%，累計今年前九月營收145.71億元，年減17.2%。其中，第3季營收51.85億元，季增11%，年減22.8%。精元昨天股價收42.35元，下滑0.5元，外資、投信法人同步賣超。
精元今年第2季稅後純益847萬元，季減96%，為近五年低點，每股純益0.04元。累計今年上半年稅後純益2.27億元，年減61％，每股純益1.17元。
相較於首季匯兌收益7,000萬元，精元上季因新台幣匯率升值影響，業外匯損2.4億元，導致第2季獲利大幅縮水。
