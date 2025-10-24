精元第3季每股估賺1.4元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

筆電鍵盤大廠精元（2387）第3季因新台幣匯率走貶，獲利回神，法人估計，因業外匯兌加持，第3季獲利有望超越上半年，每股純益（EPS）近1.4元。

精元昨（23）日不評論法人預估的財務數字。展望本季，由於關稅影響終端下游買氣，精元保守看營運。

精元9月營收17.48億元，月增1.3%、年減18%，累計今年前九月營收145.71億元，年減17.2%。其中，第3季營收51.85億元，季增11%，年減22.8%。精元昨天股價收42.35元，下滑0.5元，外資、投信法人同步賣超。

精元今年第2季稅後純益847萬元，季減96%，為近五年低點，每股純益0.04元。累計今年上半年稅後純益2.27億元，年減61％，每股純益1.17元。

相較於首季匯兌收益7,000萬元，精元上季因新台幣匯率升值影響，業外匯損2.4億元，導致第2季獲利大幅縮水。

台幣匯率 營收

延伸閱讀

本益比低於20倍半導體股：環球晶

美國製汽車進口免關稅？經濟部長：確定會調降，但不希望實施零關稅

德儀財測失色 關稅拖後腿

日9月出口翻揚 終結連四降

相關新聞

達運顯示器業務喊衝

達運（6120）董事長蔡國新昨（23）日表示，透過產品組合優化及成本改善作業，2026年顯示器業務表現將優於今年；美妝及...

精元第3季每股估賺1.4元

筆電鍵盤大廠精元（2387）第3季因新台幣匯率走貶，獲利回神，法人估計，因業外匯兌加持，第3季獲利有望超越上半年，每股純...

立隆電9月 EPS 0.75元 蜜望實0.3元

被動元件族群近期股價樂翻天，被動元件代理商蜜望實（8043）、鋁電解電容廠凱美和立隆電，電感元件製造商三集瑞-KY和鈞寶...

貿聯目標價 喊到1,677元

貿聯-KY（3665）利多不斷，尤其在開放運算計畫（OCP）全球高峰會之後，貿聯-KY在AI基礎設施的領先地位更受到外資...

凌羣揪伴 打造MIT機器人

資服廠凌羣（2453）宣布，攜手亞光、研華等夥伴，打造AI醫療場域，擴大跨系統整合與自動化控制布局。

信邦第3季EPS 3.05元 揚明光- 0.09元

連接器廠信邦（3023）昨（23）日公布第3季稅後純益7.32億元，季減3.57%，年減22.88%，每股純益3.05元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。