信邦第3季EPS 3.05元 揚明光- 0.09元

經濟日報／ 記者蕭君暉劉芳妙／台北報導

連接器廠信邦（3023）昨（23）日公布第3季稅後純益7.32億元，季減3.57%，年減22.88%，每股純益3.05元；前三季稅後純益24.15億元，年減13.61%，每股純益10.06元。

信邦表示，第3季獲利下滑，主要受太陽能產業衰退影響。展望本季，預期將與第3季差不多。

信邦將於11月4日舉辦法說會，說明上季財報細節與展望。信邦昨天股價跌1.5元、收231.5元。

光學廠揚明光（3504）昨（23）日公布第3季毛利率17%，季增0.5個百分點；稅後淨損1,008萬元，每股淨損0.09元，較前一季由盈轉虧；前三季稅後淨損186萬元，每股淨損0.02元。公司預期，本季出貨將較上季持平或略減。

揚明光因第2季業外有先前火災理賠款認列其他收入3,891萬元，墊高基期，第3季獲利相對失色。

展望本季，揚明光表示，光達（Lidar）鏡頭及智慧頭燈需求持續強勁，車用產品出貨動能可望延續成長；3D列印產品隨非中國區客戶需求續增，出貨預期優於第3季；光學元件類產品因傳統投影光學零組件需求疲弱，預估出貨與上季約當；取像光學因智能家居鏡頭客戶陸續進行產品更新，需求轉淡，出貨預期較上季減少。整體而言，預估第4季出貨較第3季持平或略減。

