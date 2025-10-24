凌羣揪伴 打造MIT機器人
資服廠凌羣（2453）宣布，攜手亞光、研華等夥伴，打造AI醫療場域，擴大跨系統整合與自動化控制布局。
凌羣表示，這次使透過與亞光合作的巡檢機器人，其使用亞光的底座，並結合研華的智慧藥櫃，目標進一步完善AI醫療場域建置。
凌羣說明，透過這套新產品，機器人可發出開櫃請求，智慧藥櫃接收到信號後由系統端自動開啟，接著機械手臂便會精準地夾取藥品並遞交至人手上。整個過程完全由系統協同控制完成，展現凌羣在跨系統整合與自動化控制上的能力。
凌羣總經理劉瑞隆表示，本次合作不僅是凌羣在醫療照護領域AI應用與機器人的再進化，更結合亞光100%國產的自主移動底座，展現「台灣製造（MIT）」技術實力。
他說，透過多方合作，未來將持續推動AI代理（AI Agent）在醫療照護場域的多元賦能，以具體行動全力支持政府「AI新科技─智慧機器人計畫」，加速國產機器人技術落地與應用擴展。
