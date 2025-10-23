信邦財報／前三季淨利24.15億元、年減13.61% 受太陽能需求衰退影響

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

信邦（3023）今天公布2025年前三季財報，合併營收234.46億元，年減5.35%；合併毛利率24.10%，較去年同期減少1.09個百分點；合併營業淨利25.64億元，較去年同期減少6.62%；稅後淨利24.15億元，較去年同期減少13.61%，每股稅後淨利10.06元。

信邦第3季合併營收75.51億元，較第2季減少2.39%，較去年同期減少10.42%；合併毛利率23.02%，較第2季減少1.69個百分點，較去年同期減少1.16個百分點；合併營業淨利6.30億元，較第2季減少27.71%，較去年同期減少28.87%；稅後淨利7.32億元較第2季減少3.57%，較去年同期減少22.88%；每股稅後淨利3.05元。

信邦指出，第3季合併毛利率較第2季減少1.69個百分點，係受產品組合的影響，消費性產業之比重較第2季增加2.16個百分點及美國太陽能微逆變器客戶，受高借款利率、補助調降及關稅墊高成本等不利政策的影響，整體需求持續放緩。

第3季出貨金額較第2季減少28.76%；第3季合併營業費用較第2季增加0.68億元，係6月進行調薪作業；第3季合併營業外利益3.03億元較第2季1.03億元增加2.00億元，係因第2季新台幣升值，認列匯兌損失1.16億元，第3季新台幣較第2季貶值0.57元，認列匯兌利益0.79億元。

第3季合併毛利率較去年同期減少1.16個百分點，主要係美國太陽能微逆變器客戶，受高借款利率、補助調降及關稅墊高成本等不利政策的影響，整體需求放緩，第3季出貨金額較去年同期減少51.34%。

前三季合併毛利率較去年同期減少1.09個百分點，係受產品組合的影響，消費性產業之銷售比重較去年同期增加3.38個百分點及美國太陽能微逆變器客戶前三季出貨金額較去年同期減少44.76%；第3季及前三季合併營業費用，分別較去年同期減少3.82%及11.69%，係因營收較去年同期減少。

第3季營業外利益較去年同期增加0.13億元，係匯兌損益及金融資產評價，前三季合併營業外利益較去年同期減少2.81億元，主要係金融資產評價；受到關稅政策的影響，第3季及前三季稅後淨利較去年同期分別減少22.88%及13.61%。

太陽能 毛利率

