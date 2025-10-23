華星光、波若威 四檔俏

受惠AI資料中心對高速傳輸需求提升，帶動光通訊模組需求，法人看好光通訊模組業者的華星光（4979）在晶粒業務及代工產能持續擴張；波若威（3163）為輝達CPO合作夥伴，可望受惠下周輝達在華盛頓舉行「GTC DC」大會題材。

法人分析，華星光下半年起矽光後段製程產能將持續增加，並將逐月成長，產能可望較去年同期呈現倍增；光通訊相關產品部分，因客戶有來自更多AI相關公司需求，也將持續提升。華星光的晶粒業務受惠於矽光子需求，預估明年將進一步顯著成長。

近期美系光通訊領導廠商包括Coherent與Lumentum都樂觀看待，應用於資料中心互連（DCI）的超長距離ZR光收發模組產品需求，華星光的客戶將切入更多AI相關公司，也擴產因應客戶需求，法人對華星光明年營收成長看法正向。

輝達上半年在GTC大會，宣布推出共同光學封裝（CPO）網路交換器，波若威獲輝達直接點名為CPO供應鏈成員。法人表示，波若威CPO交換器產品於下半年小量試產，明年將逐步放量，波若威切入CPO相關產品為FAU、MPO、Fiber shuffle等元件。由於輝達下周將在華盛頓舉辦「GTC DC」活動，預料也將增添輝達概念股的股價表現。

權證發行商表示，投資人若看好華星光與波若威後續表現，可以挑選價外20%至價內10%，有效天期60天以上的權證，以小金搏大利。