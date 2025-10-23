聽新聞
0:00 / 0:00
八方雲集 兩檔靚
八方雲集（2753）下半年及2006年台灣核心業務將維持穩健營收成長動能，美國門市展店加速將推動營運轉盈，並支撐公司利潤率進一步擴張。
美國據點今年第3季營收年增13%，高於上半年10%，預期第4季的年增率將加速至29%，主要受惠新增三家門市。目前美國門市營益率約10%，維持年底加州營運達損益兩平的目標。12月德州將開幕首家門市，明年進軍亞利桑那州，對美國業務的長期利潤率展望具正面助益。台灣八方雲集與梁社漢排骨第3季兩品牌共新開設九家門市，驅動台灣營收季增1.3%、年增7.4%。
權證券商建議，看好八方雲集後市股價表現的投資人，建議利用價內外20%以內、可操作天期120天以上的商品介入。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言