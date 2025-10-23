快訊

花蓮光復洪災滿月…家還在泥裡 200災民急需中繼屋

1張圖看光復節連假天氣 東北季風水氣多 北東6縣市豪大雨

聽新聞
0:00 / 0:00

八方雲集 兩檔靚

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

八方雲集（2753）下半年及2006年台灣核心業務將維持穩健營收成長動能，美國門市展店加速將推動營運轉盈，並支撐公司利潤率進一步擴張。

美國據點今年第3季營收年增13%，高於上半年10%，預期第4季的年增率將加速至29%，主要受惠新增三家門市。目前美國門市營益率約10%，維持年底加州營運達損益兩平的目標。12月德州將開幕首家門市，明年進軍亞利桑那州，對美國業務的長期利潤率展望具正面助益。台灣八方雲集與梁社漢排骨第3季兩品牌共新開設九家門市，驅動台灣營收季增1.3%、年增7.4%。

權證券商建議，看好八方雲集後市股價表現的投資人，建議利用價內外20%以內、可操作天期120天以上的商品介入。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

美國 八方雲集 營收

延伸閱讀

諾貝爾和平獎出產國將淪戰場？川普劍指委內瑞拉 已授權CIA行動

美國海灘現奇景！「粉紅膠狀生物」鋪滿沙灘 專家揭真相

大陸籌碼不保？美澳簽署關鍵礦產協議 礦商：挑戰陸主導稀土產業

高市下周會晤川普 擬提議採購美國皮卡、黃豆和天然氣

相關新聞

興櫃股王將轉上市 鴻勁 IPO 價格訂1,350元

興櫃股王鴻勁（7769）近期即將轉上市，預訂首次公開發行（IPO）價格高達1,350元，不僅打破先前由印能科技創下的上櫃...

富世達9月每股賺3.73元

軸承股王富世達（6805）近期股價因波動劇烈遭列警示股，昨（22）日公告9月自結稅後純益2.55億元，年增1.15倍，每...

就市論勢／AI 永動機受惠股 聚光

市場最關注的焦點不外乎「資金」與「信心」。若聯準會年底啟動大幅降息，而實體經濟並未出現明顯衰退，那意味著寬鬆資金將再次湧向市場，總體經濟反而得分。此時的降息，不是救市，而是推動資金行情的強力燃料。同時，日本在新任首相高市早苗的政策下，延續超寬鬆貨幣政策，日圓利差交易的資金勢必重新流回全球金融市場，再度推升風險資產。這兩大資金潮流，正讓股市迎來「政策與流動性」的雙重助力。

中國信託證主辦 今國光三掛牌

中國信託證券主辦「今國光三」公司債（債券代號：62093）於10月14日順利完成開標，合格投標張數達15,806張，超額...

國家品牌玉山獎 凱基證券 App 奪最佳產品

凱基證券交易平台「隨身e策略」App榮獲「2025國家品牌玉山獎」最佳產品獎，持續引領數位創新，並結合多項金融科技，在數...

國家品牌玉山獎 第一金證券 獲三項殊榮

第一金證券日前參與第22屆國家品牌玉山獎，獲得三項大獎，第一金證券董事長陳致全帶領公司創下優異經營績效、強化營運韌性與永...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。