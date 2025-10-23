個股選擇權周契約將登場

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
臺灣期貨交易所繼臺指選擇權契約後，將推出個股選擇權周契約，將每周到期機制由指數延伸至個股，聚焦公司財報、法說會、產品發表、除權息等個股事件的風險管理需求，提供投資人更完整且精準的短天期避險與策略操作工具，相關規劃及規章修正業經主管機關核准。

期交所表示，個股選擇權周契約掛牌方式與現行臺指選擇權周契約（周三到期）相同，每周三掛牌次二周的周三到期契約，因每月第三個周三為月契約到期日，因此，第一個周三不掛牌周契約。

除到期日外，契約規格、交易與結算制度均與現行個股選擇權相同，每口代表2,000股，交易時間為8時45分至13時45分（到期日至13時30分），最後結算價為到期日現貨收盤前60分鐘內的個股平均價，到期採現金結算。遇標的個股除權息時皆會進行契約調整，標的將包含約當現金及股票股利。

個股選擇權周契約的履約價格序列規定同現行近月契約，履約價格至少涵蓋標的開盤參考價的上下15%，另為提供高價股更多序列選擇，針對履約價格1,000元至2,000元者，周契約及近月契約的履約價格間距將縮小為20元，例如台積電（2330）開盤參考價為1,450元，當日台積電選擇權周契約履約價格序列為1,220、1,240…1,660、1,680，至少共24個履約價格可供交易。

首波將挑選股票期貨及現貨交易活絡、具市場需求，且公司治理評鑑達一定等級的個股為標的，原則掛牌五檔個股選擇權周契約，後續視市場發展逐步擴充。

