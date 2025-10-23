快訊

亞洲創新盃 三隊獲殊榮

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
金管會舉辦亞洲創新籌資平台啟動典禮、產業創新日論壇暨亞洲創新盃決賽，與會人員合影。證交所／提供
金管會主辦的「2025臺灣週」系列活動中，除啟動亞洲創新籌資平台外，亦舉辦亞洲創新盃競賽，吸引逾70組海內外菁英新創團隊參加，最終由MetaOptics Ltd.、Vivance Pte. Ltd.、台灣若美科技等三個隊伍分別奪下最佳創新獎、成長潛力獎、產業影響力獎。

本屆亞洲創新盃競爭激烈，不僅台灣新創積極參與，也有來自新加坡、馬來西亞、日本及芬蘭等九家海外新創。經過層層篩選，最終有12組高潛力團隊脫穎而出，站上決賽舞台，涵蓋AI、數位雲端、衛星通訊、智慧醫療及半導體等多元前瞻領域。

決賽入圍團隊分為上、下半場進行Demo Pitch。名單中除凡立橙、台灣若美、先進材、奇技生命科技、律果科技、梅科科技、羅賓斯科技及騰雲運算等台灣本土優秀新創外，包含來自日本的Cierpa & Company, Inc.，及新加坡的MetaOptics Ltd.、NDR Medical Technology Pte. Ltd.、Vivance Pte. Ltd.等國際隊伍，充分展現亞洲創新盃作為國際資本對接平台的廣泛影響力。

亞洲創新盃入圍團隊需就其技術成熟度、商業模式可行性與市場潛力，向由創投公會理事長邱德成擔任主席的評審團進行簡報與問答。決賽過程嚴謹，不僅考驗新創的技術深度，更考驗其商業化落地與全球擴展的戰略思維。經過激烈的路演與嚴密的評審討論，最終在頒獎典禮上揭曉了獲獎名單，為這些高潛力團隊提供了資本、產業與市場的曝光與資源挹注。

「2025臺灣週」系列活動中，舉辦的「產業創新日論壇」則聚焦關鍵政策與國際趨勢，邀請國發會、IDC亞太區半導體研究負責人等專家進行專題演講，並集結創投公會、經濟部中小及新創企業署、全國工業總會等高階代表，共同探討創新產業發展的具體策略，為資本市場與新創生態圈提供政策與資源連結的深度對話。

