「e添富」平台 掌握 ETF 脈動

台灣ETF市場近來熱度持續攀升，各類型新產品紛紛掛牌上市，連貝萊德、摩根等國際資產管理集團都來台展開ETF業務。證交所表示，持續鼓勵投信發行多元主題式ETF以豐富產品線，而投資人可善用證交所的「e添富」平台，深入了解各種投資新趨勢。

繼貝萊德標普卓越50（009813）之後，主動摩根美國科技（00989A）昨（22）日以淨值15.25元掛牌，終場跌0.06元，收15.19元，跌幅0.3%，成交量1.3萬張，最新規模為15.4億元。

隨著ETF產業愈來愈多元，證交所順應ETF市場快速發展及投資人對資訊的迫切需求，傾力打造的「e添富」一站式ETF整合資訊平台，並持續優化，希望成為投資人掌握ETF脈動的最佳利器。

而「e添富」的推出正好滿足投資人對於「專業、即時、多元」資訊的需求。平台主要涵蓋三大功能，一、市場統計資訊：透過視覺化工具，將ETF檔數、資產規模、成交狀況、配息月份及各項排名等關鍵數據一目瞭然地呈現，讓投資人快速掌握市場全貌。

二、投資趨勢及策略分享：邀請產學界專家，提供正確且不偏頗的投資策略與趨勢分析，幫助投資人建立健全的投資觀念，破除投資迷思。

三、ETF投資篩選器：提供多元的量化與質化篩選指標，投資人可依據自身需求，快速篩選出符合條件的ETF，精準找到最適合自己的投資標的。

證交所表示，「e添富」平台不僅是資訊的彙整，更希望建構一個健全、友善的ETF投資生態。

近年來，ETF因其分散風險、交易便利的特性，已成為全民理財的顯學，平台透過整合分散在不同環節的資訊，讓投資人不再需要大海撈針，大幅節省研究時間。