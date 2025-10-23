「e添富」平台 掌握 ETF 脈動

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏張瀞文／台北報導

台灣ETF市場近來熱度持續攀升，各類型新產品紛紛掛牌上市，連貝萊德、摩根等國際資產管理集團都來台展開ETF業務。證交所表示，持續鼓勵投信發行多元主題式ETF以豐富產品線，而投資人可善用證交所的「e添富」平台，深入了解各種投資新趨勢。

繼貝萊德標普卓越50（009813）之後，主動摩根美國科技（00989A）昨（22）日以淨值15.25元掛牌，終場跌0.06元，收15.19元，跌幅0.3%，成交量1.3萬張，最新規模為15.4億元。

隨著ETF產業愈來愈多元，證交所順應ETF市場快速發展及投資人對資訊的迫切需求，傾力打造的「e添富」一站式ETF整合資訊平台，並持續優化，希望成為投資人掌握ETF脈動的最佳利器。

而「e添富」的推出正好滿足投資人對於「專業、即時、多元」資訊的需求。平台主要涵蓋三大功能，一、市場統計資訊：透過視覺化工具，將ETF檔數、資產規模、成交狀況、配息月份及各項排名等關鍵數據一目瞭然地呈現，讓投資人快速掌握市場全貌。

二、投資趨勢及策略分享：邀請產學界專家，提供正確且不偏頗的投資策略與趨勢分析，幫助投資人建立健全的投資觀念，破除投資迷思。

三、ETF投資篩選器：提供多元的量化與質化篩選指標，投資人可依據自身需求，快速篩選出符合條件的ETF，精準找到最適合自己的投資標的。

證交所表示，「e添富」平台不僅是資訊的彙整，更希望建構一個健全、友善的ETF投資生態。

近年來，ETF因其分散風險、交易便利的特性，已成為全民理財的顯學，平台透過整合分散在不同環節的資訊，讓投資人不再需要大海撈針，大幅節省研究時間。

興櫃股王將轉上市 鴻勁 IPO 價格訂1,350元

興櫃股王鴻勁（7769）近期即將轉上市，預訂首次公開發行（IPO）價格高達1,350元，不僅打破先前由印能科技創下的上櫃...

富世達9月每股賺3.73元

軸承股王富世達（6805）近期股價因波動劇烈遭列警示股，昨（22）日公告9月自結稅後純益2.55億元，年增1.15倍，每...

就市論勢／AI 永動機受惠股 聚光

市場最關注的焦點不外乎「資金」與「信心」。若聯準會年底啟動大幅降息，而實體經濟並未出現明顯衰退，那意味著寬鬆資金將再次湧向市場，總體經濟反而得分。此時的降息，不是救市，而是推動資金行情的強力燃料。同時，日本在新任首相高市早苗的政策下，延續超寬鬆貨幣政策，日圓利差交易的資金勢必重新流回全球金融市場，再度推升風險資產。這兩大資金潮流，正讓股市迎來「政策與流動性」的雙重助力。

中國信託證主辦 今國光三掛牌

中國信託證券主辦「今國光三」公司債（債券代號：62093）於10月14日順利完成開標，合格投標張數達15,806張，超額...

國家品牌玉山獎 凱基證券 App 奪最佳產品

凱基證券交易平台「隨身e策略」App榮獲「2025國家品牌玉山獎」最佳產品獎，持續引領數位創新，並結合多項金融科技，在數...

國家品牌玉山獎 第一金證券 獲三項殊榮

第一金證券日前參與第22屆國家品牌玉山獎，獲得三項大獎，第一金證券董事長陳致全帶領公司創下優異經營績效、強化營運韌性與永...

