就市論勢／AI 永動機受惠股 聚光

盤勢分析

市場最關注的焦點不外乎「資金」與「信心」。若聯準會年底啟動大幅降息，而實體經濟並未出現明顯衰退，那意味著寬鬆資金將再次湧向市場，總體經濟反而得分。此時的降息，不是救市，而是推動資金行情的強力燃料。同時，日本在新任首相高市早苗的政策下，延續超寬鬆貨幣政策，日圓利差交易的資金勢必重新流回全球金融市場，再度推升風險資產。這兩大資金潮流，正讓股市迎來「政策與流動性」的雙重助力。

回到台股，近期國泰金控（2882）股民信心調查，10月台股樂觀指數升至24.8，創一年半新高，配合台灣9月外銷訂單連八紅、GDP連番上修與企業財報優於預期，在強勁的產業基本面帶動下，第4季行情的基礎可謂穩如磐石。核心焦點仍在台積電。從法說會內容來看，公司明確指出「AI不是泡沫，而是剛開始」。根據推估，若以合理本益比區間計算，台積電目標價可上看1,680元，甚至在樂觀情境下達到2,000元以上。

這也是加權指數接下來的趨勢關鍵，只要台積電穩守10日均線，台股短線仍維持偏多格局；若出現震盪，重點在月線支撐能否守穩。近期外資買超動能雖不如月初積極，但並沒有看到大幅離場賣壓，加上期貨淨空單近期仍維持2萬多口的水準，代表外資立場仍維持偏多。

投資建議

AI三大核心包含，算力供應商是燃料、雲端服務商是齒輪、終端應用是引擎，已形成穩固的共生體系。只要三者協同運作，AI的成長引擎將不斷加速。持續關注AI永動機受惠股，涵蓋伺服器組裝代工、散熱、PCB及半導體檢測設備、封測、特化材料等，都是AI基礎建設擴張的直接受益者。