快訊

花蓮光復洪災滿月…家還在泥裡 200災民急需中繼屋

1張圖看光復節連假天氣 東北季風水氣多 北東6縣市豪大雨

聽新聞
0:00 / 0:00

國家品牌玉山獎 凱基證券 App 奪最佳產品

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
凱基證券榮獲「國家品牌玉山獎」最佳產品獎，考試院副院長許舒翔頒獎，大經紀營運管理處主管劉靜梅（右）代表領獎。凱基證券／提供
凱基證券榮獲「國家品牌玉山獎」最佳產品獎，考試院副院長許舒翔頒獎，大經紀營運管理處主管劉靜梅（右）代表領獎。凱基證券／提供

凱基證券交易平台「隨身e策略」App榮獲「2025國家品牌玉山獎」最佳產品獎，持續引領數位創新，並結合多項金融科技，在數位金融創新與客戶投資體驗優化上的卓越表現，獲得最高殊榮肯定。

凱基證券致力為不同階段、不同需求的投資人打造從選股、看行情、下單到監控的智慧投資全旅程，讓入門新手、資深投資人、專業操盤人或銀髮樂齡投資人，都享有量身打造的數位金融工具與智能服務，協助用戶做出更精準、更高效且輕鬆簡便的投資決策，獲得投資人一致好評。

身為業界首家同時結合AI技術與專業分析師人腦智慧的AI模型預測，凱基證券「隨身e策略」App的「AI助理」功能，涵蓋上市櫃近2,000檔個股，提供短線AI預測及長線研究報告的參考，讓投資人在下單交易前能一鍵掌握每檔個股的動向，推出至今已創下單月最高25萬人次使用的傲人紀錄。

凱基證券更是首家券商推出個人化智能推播，根據客戶的庫存、自選股及交易行為偏好，主動提供研究報告、市場趨勢、技術分析和帳務資訊等關鍵洞察資訊，讓客戶輕鬆掌握市場變化。

為協助投資人聰明存股、輕鬆掌握配息資訊，凱基證券近期推出「股利再投資」新功能，不論是整股或定期定額股利，只要一鍵啟動再投資設定，便能在收到現金股利時，立即對相同商品進行再投資，同時於官網建置「股利專區」，打造一站式股利資訊平台，方便投資人長期累積資產放大複利效果，讓股利變資產，投資更有感。

凱基證券秉持「公平同理，待客如己」服務理念，用心維護消費者權益，致力關懷弱勢族群，持續落實普惠金融，提供多元投資工具與內容，讓不同需求的投資人能在自己風險承受能力範圍內掌握先機創造財富，並打造專業有溫度的金融服務，提升服務品質與客戶滿意度，期望能與客戶攜手並進，共創富足人生。

凱基證 股利

延伸閱讀

00918大股東持有3520張…本金近億元！不選0050理由曝光：更喜歡領錢的感覺

0050持有6.1張帳面獲利7萬多元！存股哥：不知道大盤指數會漲成這樣

一年半成長161萬…靠「借貸存股」滾出穩定現金流！存股哥公開成果

全力買0056拉高股息「小月」的現金流！存股哥：比例佔比達75％現也沒睡公園

相關新聞

興櫃股王將轉上市 鴻勁 IPO 價格訂1,350元

興櫃股王鴻勁（7769）近期即將轉上市，預訂首次公開發行（IPO）價格高達1,350元，不僅打破先前由印能科技創下的上櫃...

富世達9月每股賺3.73元

軸承股王富世達（6805）近期股價因波動劇烈遭列警示股，昨（22）日公告9月自結稅後純益2.55億元，年增1.15倍，每...

就市論勢／AI 永動機受惠股 聚光

市場最關注的焦點不外乎「資金」與「信心」。若聯準會年底啟動大幅降息，而實體經濟並未出現明顯衰退，那意味著寬鬆資金將再次湧向市場，總體經濟反而得分。此時的降息，不是救市，而是推動資金行情的強力燃料。同時，日本在新任首相高市早苗的政策下，延續超寬鬆貨幣政策，日圓利差交易的資金勢必重新流回全球金融市場，再度推升風險資產。這兩大資金潮流，正讓股市迎來「政策與流動性」的雙重助力。

中國信託證主辦 今國光三掛牌

中國信託證券主辦「今國光三」公司債（債券代號：62093）於10月14日順利完成開標，合格投標張數達15,806張，超額...

國家品牌玉山獎 凱基證券 App 奪最佳產品

凱基證券交易平台「隨身e策略」App榮獲「2025國家品牌玉山獎」最佳產品獎，持續引領數位創新，並結合多項金融科技，在數...

國家品牌玉山獎 第一金證券 獲三項殊榮

第一金證券日前參與第22屆國家品牌玉山獎，獲得三項大獎，第一金證券董事長陳致全帶領公司創下優異經營績效、強化營運韌性與永...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。