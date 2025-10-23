中國信託證主辦 今國光三掛牌

中國信託證券主辦「今國光三」公司債（債券代號：62093）於10月14日順利完成開標，合格投標張數達15,806張，超額認購倍數高達4.13倍，顯示出市場反應非常熱烈，投資人信心十足，展現出亮眼的承銷成績，將於今（23）日上櫃掛牌交易。

今國光公司（6209）成立於1980年，長期專注於光學鏡片與光學鏡頭之製造與銷售，產品廣泛應用於物聯網、車載系統、遠紅外線感測、D-SLR大口徑鏡片加工等領域，展現深厚技術實力。

今國光去年營業收入達新台幣24.24億元，惟受市場波動影響，年度淨損1.3億元，每股稅後虧損0.75元。在營收結構方面，物聯網鏡頭占營收比重達21%、車載鏡頭占比14%、遠紅外線鏡頭占比29%、D-SLR鏡片加工占比23%，其他產品占13%。

今（2025）年起隨產品應用領域擴展及市場需求回溫，帶動今國光營運表現成長，公司專注於紅外熱成像鏡頭產品的技術深化與銷售結構優化，推升整體獲利能力，2025年上半年營業收入達新台幣15.21億元，毛利率提升至15%，分別較去年同期成長24.62%與87.50%。淨利達0.18億元，每股純益達0.10元，成功由虧轉盈。

今年上半年營收占比中，遠紅外線鏡頭占比達53%，為主要成長動能；車載鏡頭占比14%、D-SLR鏡片加工16%、物聯網鏡頭9%，其他產品則占8%。

2025年9月今國光持續受惠紅外熱成像鏡頭及物聯網鏡頭應用擴增，帶動客戶拉貨動能上升，營業收入達新台幣3.68億元，較去年同期成長101.67%，營運動能持續強化。

展望未來，公司將積極進軍AR智能眼鏡市場，聚焦光學引擎（Light Engine）與波導（Waveguide）兩大核心技術，拓展新興應用領域，強化競爭優勢。