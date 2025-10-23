興櫃股王將轉上市 鴻勁 IPO 價格訂1,350元

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

興櫃股王鴻勁（7769）近期即將轉上市，預訂首次公開發行（IPO）價格高達1,350元，不僅打破先前由印能科技創下的上櫃IPO價格紀錄1,250元，也刷新台股史上最高IPO募資金額紀錄。

鴻勁昨（22）日股價勢不可擋，盤中最高價衝上2,055元。公司董事會已通過初次上市前現金增資1,833萬股的計畫，若以1,350元承銷價換算，本次現增募資金額將高達247.45億元。後續再加上競價拍賣所獲資金，總募資額可望輕鬆突破250億元大關，一舉創下台股IPO史上「承銷價」與「募資金額」的歷史雙高紀錄。

根據市場統計，此前單一公司在上市櫃的募資總額紀錄，包括星宇航空去年上市的104.5億元，以及今年「生技股王」禾榮科接近百億的現增募資額。鴻勁此次逾250億元的預計募資規模，將大幅超越這些紀錄，展現資本市場對其未來成長性的極高信心。

