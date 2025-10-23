富世達9月每股賺3.73元

軸承股王富世達（6805）近期股價因波動劇烈遭列警示股，昨（22）日公告9月自結稅後純益2.55億元，年增1.15倍，每股純益（EPS）3.73元。

富世達受惠折疊機與AI伺服器水冷快接頭雙題材發威，帶動近期股價頻創新高，昨日上漲5元，收1,325元，改寫掛牌以來新天價。

富世達今年前三季營收84.37億元，年增55.7%。富世達為因應客戶對水冷快接頭的龐大需求，今年首季董事會決議通過對越南廠增資800萬美元（約新台幣2.39億元），擴增越南廠的水冷快接頭產能，並於下半年起大量出貨，成為挹注營收增長的主要動能。

針對AI伺服器市場方面，富世達董事長黃祖模曾指出，公司目前水冷快接頭已量產出貨，並且同時打入GB200與GB300供應鏈，現階段訂單應接不暇，且供貨吃緊，預估出貨動能將會一季比一季強。

黃祖模說，今年營收、獲利均有望再創高峰，除了高階折疊機轉軸市占率持續擴張，毛利率更高的伺服器零組件（水冷快接頭與滑軌）今年出貨量也將數倍成長。