快訊

花蓮光復洪災滿月…家還在泥裡 200災民急需中繼屋

1張圖看光復節連假天氣 東北季風水氣多 北東6縣市豪大雨

富世達9月每股賺3.73元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

軸承股王富世達（6805）近期股價因波動劇烈遭列警示股，昨（22）日公告9月自結稅後純益2.55億元，年增1.15倍，每股純益（EPS）3.73元。

富世達受惠折疊機與AI伺服器水冷快接頭雙題材發威，帶動近期股價頻創新高，昨日上漲5元，收1,325元，改寫掛牌以來新天價。

富世達今年前三季營收84.37億元，年增55.7%。富世達為因應客戶對水冷快接頭的龐大需求，今年首季董事會決議通過對越南廠增資800萬美元（約新台幣2.39億元），擴增越南廠的水冷快接頭產能，並於下半年起大量出貨，成為挹注營收增長的主要動能。

針對AI伺服器市場方面，富世達董事長黃祖模曾指出，公司目前水冷快接頭已量產出貨，並且同時打入GB200與GB300供應鏈，現階段訂單應接不暇，且供貨吃緊，預估出貨動能將會一季比一季強。

黃祖模說，今年營收、獲利均有望再創高峰，除了高階折疊機轉軸市占率持續擴張，毛利率更高的伺服器零組件（水冷快接頭與滑軌）今年出貨量也將數倍成長。

富世達 營收 伺服器

延伸閱讀

瑞士9月對美出口強勁反彈 製藥業增加出貨因應關稅

9月外銷訂單五大市場都成長 自美國、東協接單金額同創新高

全民權證／晟銘電 挑價外10%

建準、雙鴻 認購有戲

相關新聞

興櫃股王將轉上市 鴻勁 IPO 價格訂1,350元

興櫃股王鴻勁（7769）近期即將轉上市，預訂首次公開發行（IPO）價格高達1,350元，不僅打破先前由印能科技創下的上櫃...

富世達9月每股賺3.73元

軸承股王富世達（6805）近期股價因波動劇烈遭列警示股，昨（22）日公告9月自結稅後純益2.55億元，年增1.15倍，每...

就市論勢／AI 永動機受惠股 聚光

市場最關注的焦點不外乎「資金」與「信心」。若聯準會年底啟動大幅降息，而實體經濟並未出現明顯衰退，那意味著寬鬆資金將再次湧向市場，總體經濟反而得分。此時的降息，不是救市，而是推動資金行情的強力燃料。同時，日本在新任首相高市早苗的政策下，延續超寬鬆貨幣政策，日圓利差交易的資金勢必重新流回全球金融市場，再度推升風險資產。這兩大資金潮流，正讓股市迎來「政策與流動性」的雙重助力。

中國信託證主辦 今國光三掛牌

中國信託證券主辦「今國光三」公司債（債券代號：62093）於10月14日順利完成開標，合格投標張數達15,806張，超額...

國家品牌玉山獎 凱基證券 App 奪最佳產品

凱基證券交易平台「隨身e策略」App榮獲「2025國家品牌玉山獎」最佳產品獎，持續引領數位創新，並結合多項金融科技，在數...

國家品牌玉山獎 第一金證券 獲三項殊榮

第一金證券日前參與第22屆國家品牌玉山獎，獲得三項大獎，第一金證券董事長陳致全帶領公司創下優異經營績效、強化營運韌性與永...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。