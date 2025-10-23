三顧攜日企簽合作備忘錄

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

再生醫療大廠三顧（3224）昨（22）日宣布，與日本再生醫學領導企業Megakaryon株式會社簽署合作備忘錄（MOU），雙方將展開協商，共同在台開發iPS細胞（誘導性多功能幹細胞）衍生人工血小板技術與其商品化事宜。

未來雙方簽署協議後，台日生醫合作將再度樹立重要里程碑，若成功上市，病患可望無需仰賴捐血，即可取得血小板，啟動新一波輸血醫學革命。

三顧公司表示，目前全球血小板供應仍高度仰賴捐血，然而高齡化社會來臨等因素，可能造成供血不穩定。Megakaryon擁有的iPSC衍生人工血小板技術，可在體外將幹細胞分化為巨核細胞，並從中生成血小板，生產大量且品質穩定的血小板，無需仰賴捐血者提供的血液。

捐血 幹細胞

