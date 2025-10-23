三顧攜日企簽合作備忘錄
再生醫療大廠三顧（3224）昨（22）日宣布，與日本再生醫學領導企業Megakaryon株式會社簽署合作備忘錄（MOU），雙方將展開協商，共同在台開發iPS細胞（誘導性多功能幹細胞）衍生人工血小板技術與其商品化事宜。
未來雙方簽署協議後，台日生醫合作將再度樹立重要里程碑，若成功上市，病患可望無需仰賴捐血，即可取得血小板，啟動新一波輸血醫學革命。
三顧公司表示，目前全球血小板供應仍高度仰賴捐血，然而高齡化社會來臨等因素，可能造成供血不穩定。Megakaryon擁有的iPSC衍生人工血小板技術，可在體外將幹細胞分化為巨核細胞，並從中生成血小板，生產大量且品質穩定的血小板，無需仰賴捐血者提供的血液。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言