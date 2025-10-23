中裕愛滋病新藥 跨大步

中裕（4147）昨（22）日宣布，該公司於全球感染疾病領域年會ID Week 2025上發表其創新的「新型靶向CD4⁺免疫細胞抗體藥物複合體（ ADC）」TMB-365-ADC，是將免疫細胞ADC用於HIV治療的首例。

中裕表示，TMB-365-ADC因展現出高度精準的CD4⁺免疫細胞靶向能力與顯著的抗病毒活性，為愛滋病精準治療、功能性治癒與長期安全管理提供嶄新策略。

中裕說明，TMB-365-ADC的核心設計源於中裕已上市藥物 Trogarzo（ibalizumab）的長效改良版本TMB-365。該藥物為一具廣泛阻斷能力長效型抗體，可抑制HIV-1進入CD4⁺免疫細胞。透過ADC技術結合嵌合酶抑制劑載荷藥物，TMB-365-ADC進一步強化抗藥性屏障與抗病毒療效，同時顯著降低全身性毒性，展現兼具創新與安全性的雙重優勢。