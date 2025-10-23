快訊

花蓮光復洪災滿月…家還在泥裡 200災民急需中繼屋

1張圖看光復節連假天氣 東北季風水氣多 北東6縣市豪大雨

虎航擴增日本線 獲利揚

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

台灣虎航（6757）持續布局南台灣航網，昨（22）日宣布將於12月陸續開航高雄-熊本、台南-熊本和台南-沖繩等三條新航線，瞄準即將到來的連續假期及新年假期商機，進一步推升營收、獲利向上攀升。

台灣虎航看好日本旅遊市場的無限潛力，再加上國內南台灣直飛日本的航班較小，提前布局擴大營運；其中，熊本除了是飛航日本的第23個航點外，台南-熊本更是台灣虎航首條從台南出發的國際航線，藉此強化台灣虎航航網的布局優勢，並深化台灣與日本之間的航網密度。

目前台灣虎航高雄出發的日本航點包括札幌（新千歲）、仙台、東京成田、名古屋、大阪關西、岡山、福岡、沖繩，待熊本開航後，共有九條航線；台南出發除了是首度插旗，更是一口氣開航熊本、沖繩二條航線。

台灣虎航 日本旅遊 航線

延伸閱讀

高市早苗成日本首相 第一先生自稱「低調丈夫」：想以做飯支持妻子

高市早苗就任日本首相 學者：應趁契機「加深台灣印太戰略參與」

高市下周會晤川普 擬提議採購美國皮卡、黃豆和天然氣

是否談國防開支？日相高市早苗下周會川普 傳將提3大採購方案

相關新聞

興櫃股王將轉上市 鴻勁 IPO 價格訂1,350元

興櫃股王鴻勁（7769）近期即將轉上市，預訂首次公開發行（IPO）價格高達1,350元，不僅打破先前由印能科技創下的上櫃...

富世達9月每股賺3.73元

軸承股王富世達（6805）近期股價因波動劇烈遭列警示股，昨（22）日公告9月自結稅後純益2.55億元，年增1.15倍，每...

就市論勢／AI 永動機受惠股 聚光

市場最關注的焦點不外乎「資金」與「信心」。若聯準會年底啟動大幅降息，而實體經濟並未出現明顯衰退，那意味著寬鬆資金將再次湧向市場，總體經濟反而得分。此時的降息，不是救市，而是推動資金行情的強力燃料。同時，日本在新任首相高市早苗的政策下，延續超寬鬆貨幣政策，日圓利差交易的資金勢必重新流回全球金融市場，再度推升風險資產。這兩大資金潮流，正讓股市迎來「政策與流動性」的雙重助力。

中國信託證主辦 今國光三掛牌

中國信託證券主辦「今國光三」公司債（債券代號：62093）於10月14日順利完成開標，合格投標張數達15,806張，超額...

國家品牌玉山獎 凱基證券 App 奪最佳產品

凱基證券交易平台「隨身e策略」App榮獲「2025國家品牌玉山獎」最佳產品獎，持續引領數位創新，並結合多項金融科技，在數...

國家品牌玉山獎 第一金證券 獲三項殊榮

第一金證券日前參與第22屆國家品牌玉山獎，獲得三項大獎，第一金證券董事長陳致全帶領公司創下優異經營績效、強化營運韌性與永...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。