廢鋼漲價 海光、威致有利

日本關東廢鋼價格續漲，創13個月新高，隨著成本墊高，如果終端需求回穩，將可望降低目前鋼筋市場削價競爭現象，海光（2038）、威致等南部電爐鋼廠將有正面效益。

上市鋼廠主管表示，日本是亞洲重要的廢鋼出口國，主要供應台灣、南韓、越南，日本廢鋼標售結果被視為亞洲廢鋼價格指標，各重點鋼廠依此判斷未來進口廢鋼採購方向。

最新日本關東廢鋼價格每公噸上漲約1,000日圓，10月初以來累計漲幅2,500日圓，多家電爐廠及JFE鋼鐵東日本廠跟進調升採購價，H2等級廢鐵交貨價每公噸4.15萬至4.25萬日圓，高價可達4.3萬日圓，創2024年9月以來新高，凸顯市場供應偏緊，短期行情預料將維持堅挺。

上市鋼廠主管指出，依過去經驗顯示，日本關東H2廢鋼每上漲1,000日圓，亞洲進口廢鋼平均報價將跟漲3美元至5美元，因此這波2,500日圓漲幅，理論上會推升亞洲廢鋼行情約8美元至12美元，但這種現象似乎與台灣市場的現況悖離。

隨著國際廢鋼成本墊高，如果能搭配國內需求上揚，降低目前鋼筋市場削價競爭現象，海光、威致等南部電爐鋼廠將第一線直接受惠，有利營收獲利表現。

因為市場已經觀察到原料成本上升，可望支撐亞洲鋼筋報價止跌反彈，尤其越南與泰國市場在10月中旬開始已有現貨補貨潮跡象，根據最新商情，東南亞廢鋼CFR報價已反彈至每公噸390至400美元，與9月中旬相比漲約2至3%。