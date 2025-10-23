漢翔、為升分食軍購訂單

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

國防部近日傳出規模1.2兆元的2026年軍購特別預算，最快在本月底丶11月初向立院提交特別條例草案，其中，該部擬打造台版金穹防空網，將聚焦「無人機反制系統」，預期供應鏈業者漢翔（2634）、為升等，有望分食訂單。

據悉，新的國防特別預算，規模高達新台幣1.2兆到1.3兆元，預算期間為期七年、前四年是支付高峰期。知情人士稱，軍購特別預算的四大支柱之一是建立「台灣之盾」及「台灣自主軍工業」能力。

在建立「台灣之盾」規劃上，知情人士說，強化防空方面各項目的金額總計逾3,000億元，主要重點之一就是打造「台版金穹防空網」，包括反制無人機、反飛彈等重點項目。

台廠業者漢翔、為升兩家公司，近期在國防工業展發表旗下開發的「無人機反制防禦系統」，除了彰顯國防自主量能外，也準備好搶進相關供應鏈，已備妥技術與製造量能。

漢翔近期首度展示「無人機反制系統」發展布局。

漢翔研發「無人機反制系統」主要有兩個優勢，首先雷射硬殺系統，用途偵測、精準打擊領域內非法入侵的抗干擾無人機，並有效保護重要設施。特色為國內自主研研發搭載高能量雷射與高解析度的EO/IR相機，具備即時偵測、追蹤與准打擊各型無人機威脅的能力。

為升以車用電子感測器與先進駕駛輔助系統（ADAS）聞名，於 2025 年台北國際航太暨國防工業展（TADTE）也宣布正式宣布跨足無人機反制系統市場，並與具備實戰部署經驗的國際國防科技大廠合作，在台灣導入生產，並規劃拓展至海外市場，這項布局象徵為升正式進軍國防科技領域。

為升表示，公司多年深耕智慧安全感測領域，累積射頻信號處理、毫米波雷達、AI影像分析及多重感測器融合等核心技術，已成功應用於國防科技。

本次跨足無人機反制系統市場，將以「國際合作、台灣生產、行銷海外」作為市場策略，強化在地製造能量並拓展全球版圖。

